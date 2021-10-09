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  4. Bülent Seyran'dan sevgilisi İpek Banu'ya: Elimi tutma sevgilim!

Bülent Seyran'dan sevgilisi İpek Banu'ya: Elimi tutma sevgilim!

09.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde sevgilisiyle ilk kez görüntülenen Bülent Seyran, İpek Banu'nun elini tutma isteğini geri çevirdi. Oyuncu ile sevgilisinin o ilginç anları objektiflere yansıdı.

Bülent Seyran'dan sevgilisi İpek Banu'ya: Elimi tutma sevgilim!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beren Saat ile rol aldığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne' adlı diziyle adını duyuran Bülent Seyran, önceki gün sevgilisi İpek Banu ile birlikte ilk kez görüntülendi.

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Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan sevgililer, önce kahvaltı yaptı ardından mağazaları gezdi. Bir ara alışveriş turuna çıkan çiftin arasında ilginç bir an yaşandı.
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"ELİMİ TUTMA SEVGİLİM!"

İpek Banu, yürüyen merdivenlerde Bülent Seyran'ın elini tutmak istedi. Ancak ünlü oyuncu, sevgilisinin elini tutmasını istemedi. Şaşkınlık yaratan bu an objektiflerden kaçmadı. Daha sonra alışveriş merkezinden ayrılan ikilinin turu Nişantaşı'nın lüks mağazalarında devam etti. Ancak İpek Banu, bir kez daha sevgilisinin elini tutmak istedi ve yine aynı tepkiyle karşılaştı. Sevgililer, daha sonra el ele tutuşmak yerine yan yana yürüyerek alışverişlerini tamamladı.


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