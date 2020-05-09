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Bülent Uygun eşine olan aşkını şiirle anlattı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 09.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs günlerinde evde kalan Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun Anneler Günü dolayısı ile eşine olan aşkını şiirle anlattı.

Bülent Uygun eşine olan aşkını şiirle anlattı

Denizlispor’un başarılı Teknik Direktörü Bülent Uygun, koronavirüs günlerinde antrenmanlardan arta kalan vakitlerini evinde eşi ve çocukları ile geçiriyor. Uygun evde kaldığı zamanlarda ise ünlü şairlere taş çıkaracak nitelikte eşine olan aşkını şiire döktü. Uygun’un eşi için kaleme aldığı şiir büyük beğeni topladı.

BÜLENT UYGUN'UN EŞİNE ANNELER GÜNÜ DOLAYISI İLE YAZDIĞI ŞİİR İSE SÖYLE:

"Adı aşk olsun sevdiğim yarim.
Ne hasret, ne hüzün dindirmesin.
Adı aşk olsun binlerce kez, bir daha yansın külüm
Sevgini, başka sevgi söndürmesin.
Adı aşk olsun,
Özlem’le sevdiğim.
Hasretle andığım Yüreğimde aşk ile yaşattığım.
Adı aşk olsun,
Umudumla büyütüp, mavi gözlerine dalıp bulutlarda yaşadığım.
Adı aşk olsun
Özlem’le özlediğim, aşk Emir’ini Haktan’ımdan aldığım.
Adı aşk olsun
Ölene dek değil, sonsuza değin yüreğimde yaşatan.
Adı aşk olsun Sevgisiyle, asaletiyle, güzelliğiyle beni yaşama bağlayan.
Adı aşk olsun
Dermanı belli, Bir muammanın içinde gözümden akıttığım yaştan alan.
Adı aşk olsun
Özlem’le özleyip ateşinle yanıp damarlarımda kavrulup Uçsuz bucaksız denizlere savrulan..!
Adı aşk Soyadı Özlem olup kalbimin derinliklerinde atan..! İşte bu, aşktır aşk."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bunu görünce şike aklına gelen bir tek ben miyim ?
bunun neresi ünlü sanırsınki barcelona yi calistirmis????
fetocumu desem şikecimi desem karaktermi desem ne desem bilemedim
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