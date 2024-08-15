Bülent Uygun'un kızı şeker komasına girdi! Yoğun bakımda tedavi altına alındı...

Dün gece aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye sevk edilen Almina Tude Uygun doktorlar tarafından verilen kritik süreyi atlattı.

ŞEKER KOMASINA GİRDİ

Şeker komasına girerek hastaneye kaldırılan Uygun’un şu an yoğun bakımda tedavisin sürdüğü öğrenildi.

KAYSERİ MAÇINDA OLMAYABİLİR

Diğer yandan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un şehir dışında olmasından dolayı futbolcuları hafta sonu oynanacak Kayserispor maçına yardımcıları Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı hazırlıyor.

DİYABETİK KOMA NEDİR?

Diyabetik koma, bilinç kaybına neden olan hayatı tehdit eden bir diyabet komplikasyonudur. Şeker hastalığınız varsa, tehlikeli derecede yüksek kan şekeri (hiperglisemi) veya tehlikeli derecede düşük kan şekeri (hipoglisemi) diyabetik komaya neden olabilir.

Diyabetik komaya girerseniz, hayattasınızdır - ancak uyanamazsınız veya görüntülere, seslere veya diğer uyarı türlerine bilinçli olarak tepki veremezsiniz. Tedavi edilmediği takdirde, diyabetik koma ölümcül olabilir.

Diyabetik koma fikri korkutucudur, ancak bunu önlemeye yardımcı olacak adımlar atabilirsiniz. Diyabet tedavi planınızı takip ederek başlayabilirsiniz.