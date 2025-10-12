Bulgaristan'a tarihi fark! Montella'dan dikkat çeken çıkış: Kusura bakmasınlar

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan galibiyetinin ardından, "En büyük hayalimiz Dünya Kupası’na gidebilmek. Uzun yıllardır gidemedik, oraya nasıl gideriz? Play-off üzerinden mi farklı şekilde hayal ettiğimiz gibi mi gideriz bunu sahadaki sonuçlar söyleyecek" dedi.

"BUNU YAPMAMALIYIZ"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 3. maçında Türkiye, deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. 6 golle galip gelmelerinin averaj açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Montella, "Maça iyi başladık 1-0 öne geçtik, golden sonra maçın ritmini kaybeder gibi olduk, rakibin ritmine adapte olduk bunu yapmamalıyız.

"6. GOLDE FAZLA SEVİNDİK"

İkinci yarı öncesinde soyunma odasında taktiksel anlamda bazı düzeltmeler yaptık, istediğimiz skoru elde etmek için neler yapmamız gerektiğini konuştuk ve sonrasında hızlı şekilde goller bulduk. 6. golü atınca biraz fazladan sevindik, o yüzden Bulgar taraftarlar kusura bakmasın. Bizim için 6 gol atmak çok önemliydi, grupta birebir rakibimiz olarak gördüğümüz Gürcistan ile averajı sıfırladık. Bir dahaki maçta ne kadar önemli olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALDIK"

Devre arasında oyuncularını uyardığını aktaran deneyimli teknik adam, "İlk yarı bitince harcadığınız zihinsel enerjileri devre arasında toparlayabiliyorsunuz. Çocuklarımızla neler yapmamız gerektiğini konuştuk, oyunu daha açmamız gerektiğini, genişliği kullanmamız gerektiğini konuştuk. Genişliği bulduğunuz takdirde rakibin derinliğini daha iyi değerlendirebilecektik. Bizim futbolcularımız da bunu mükemmel uyguladı ve istediğimiz sonucu aldık" diye konuştu.

"BİRÇOK İLKE İMZA ATTIK"

"Böyle bir ilke imza attığımız, ilk defa Bulgaristan’da galip geldiğimiz ve böyle bir skorla galibiyetin geldiği için daha fazla gurur duyuyorum" sözlerini kullanan Vincenzo Montella, şöyle konuştu:

"Bugün birçok ilke daha imza attık. Zeki resmî maçlarda ilk golünü attı, onun için de çok mutluyum. Kenan iki golle duble yaptı ilk kez. Onun için de çok mutluyum, kaptanımızın 100. maçıydı ayrıca gurur verici bir tabloydu. Gollerdeki fark, averaj çok önemliydi. Bu andan itibaren Gürcistan maçına odaklanarak tüm enerjimizi o maça vermeliyiz, bizim için hayati önem taşıyan bir maç. Birçok ilke imza attık ama en büyük hayalimiz Dünya Kupası’na gidebilmek. Uzun yıllardır gidemedik, oraya nasıl gideriz? Play-off üzerinden mi farklı şekilde hayal ettiğimiz gibi mi gideriz bunu sahadaki sonuçlar söyleyecek. Ne olursa olsun oraya ulaşmak, Dünya Kupası hayalimizden, hırsımızdan vazgeçmeyeceğiz."

"BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİDECEĞİZ"

Montella, "Bugünkü oyun ve skor, Gürcistan maçı için nasıl bir referans olur. Benzer bir kadro görür müyüz?" sorusuna, "Bugün rekabetin ne kadar iyi olduğunu, kadromuzun ne kadar geniş olduğunu bir kez daha kanıtladık. Zemin kötüydü, birçok pozisyonda kaydık, ayakta duramadık. Bir dahaki maçta bazı değişikliklere gideceğiz. Herkes çok fazla enerji sarf etti, o yüzden yorgunluklar olabilir" yanıtını verdi.

"SONRASINDA ÇİÇEK GİBİ AÇTI"

İtalyan teknik adam, "Maçta belki de tek üzüldüğünüz an Can’ın kaçırdığı goldü. Doğru mu düşünüyoruz?" sorusunu, "Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz, Can Uzun ikinci ligde oynarken millî takıma almaya başlamıştım, genç yetenekli futbolcularımız gol attıklarında tabii ki çok mutlu olacağım, sıkı bir takipteyiz. Kenan biliyorsunuz oynamıyordu kendi takımında, ilk kez bizle ilk resmi maçına oynadı ve sonrasında çiçek gibi açtı, onları böyle görmek beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. İrfan her zaman sonradan oyuna girip her maçta kendi imzasını gösterebiliyor, bunları görmek beni gururlandırıyor" şeklinde yanıtladı.