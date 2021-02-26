'Bulgursuz kısır mı olur?' demeyin! İçine koyduğumuz gizli malzemeyi kimse anlamıyor

Karnabahar, önemli bir besin kaynağı olan son derece sağlıklı bir sebzedir. Ayrıca, kalp hastalığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların riskini azaltabilecek benzersiz bitki bileşikleri içerir.

Ek olarak, kilo vermek istiyen biriyseniz sizin harika bir dostunuz olabilir. Daha önce sık sık fırında tencerede buharda pişirdiğimiz karnabaharı bu kez kısır olarak denemeye karar verdik. İşte malzeme listesiyle başlıyoruz.

KARNABAHAR KISIRI MALZEMELERİ

1 adet orta boy karnabahar

1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

5 dal taze soğan

1/2 demet maydanoz

göz kararı kırmızı pul biber

göz kararı yenibahar

1/2 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

göz kararı karabiber

göz kararı tuz

(5 Kişilik - 20 dakika)

KARNABAHAR KISIRI NASIL YAPILIR?