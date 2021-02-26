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'Bulgursuz kısır mı olur?' demeyin! İçine koyduğumuz gizli malzemeyi kimse anlamıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 26.02.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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'Akşama değişik bir salatam olsun' diyorsanız karnabahar kısırı tarifi, bulgurun pabucunu dama atmaya geldi. Tam da mevsiminde olan karnahabaharın faydalarından bu tarifle en iyi şekilde yararlanacaksınız.

Karnabahar, önemli bir besin kaynağı olan son derece sağlıklı bir sebzedir. Ayrıca, kalp hastalığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların riskini azaltabilecek benzersiz bitki bileşikleri içerir.

Ek olarak, kilo vermek istiyen biriyseniz sizin harika bir dostunuz olabilir. Daha önce sık sık fırında tencerede buharda pişirdiğimiz karnabaharı bu kez kısır olarak denemeye karar verdik. İşte malzeme listesiyle başlıyoruz.

KARNABAHAR KISIRI MALZEMELERİ

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 5 dal taze soğan
  • 1/2 demet maydanoz
  • göz kararı kırmızı pul biber
  • göz kararı yenibahar
  • 1/2 adet limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • göz kararı karabiber
  • göz kararı tuz

(5 Kişilik - 20 dakika)

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KARNABAHAR KISIRI NASIL YAPILIR?

  • Karnabaharı yıkadıktan sonra, çiçeklerini ayırıp sap kısımlarını kesin ve süzgeçte suyunun süzülmesi için biraz bekleyin.
  • Karnabaharları blender da bulgur ebadına gelinceye kadar çekin.
  • Derince bir tavaya alıp 2-3 dakika kavurun ve büyükçe bir kaseye aktarın.
  • Aynı tavaya zeytinyağını koyup kızdırın ve yemeklik doğranmış kuru soğanlarınızı ve ince kıyılmış sarımsaklarınızı ilave edip soğanlar sararana kadar kavurun.
  • Biber salçasını da ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
  • Ocaktan alıp karnabaharın içine dökün ve iyice yedirene kadar karıştırın.
  • İnce kıyılmış taze soğanları ve maydanozu da ilave edin.
  • Limon suyu, nar ekşisi ve baharatları da ilave edip karıştırın.
  • Tamamen soğuyunca kuru domatesleri de ekleyip servise edebilirsiniz.

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