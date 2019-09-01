Bulletstorm: Duke of Switch sürpriz çıkışını yaptı

Firmanın 30 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği PAX West panelinde oyunun Switch plaformunda artık oynanabilir olduğu açıklandı.

Oyunun ilk çıkışı mart ayındaki Pax East’te kesinleşmişti. Ancak o günden bugüne firma pek bilgi paylaşmadı. Oyunun Switch versiyonu, Bulletstorm: Full Clip Edition’a sahip. Bu da tüm yükseltmeler, DLC dahil olmak üzere Duke Nukem bonusuna beraberinde sahip olacağınız anlamına geliyor. Yeni diyalog ve oynanabilir karakter, bu pakete dahil.

Oyuna, 29.99 dolardan sahip olabilirsiniz.