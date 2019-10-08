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Bully 2 gelişim aşamasındayken iptal edilmiş

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TEKNOLOJİ  | 08.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

2006 yılında raflardaki yerini alan Bully, gerek konusu, gerek oynanışı, gerekse de atmosferiyle hayli farklı bir oyundu.

Bully 2 gelişim aşamasındayken iptal edilmiş

Açık dünya temalı bir aksiyon oyunu Bully’de Jimmy isimli bir öğrenciyi kontrol ediyorduk. Oyun içerisinde derslere giriyor, sınavlara çalışıyor ve en çok da okulu birbirine katıyorduk. Sonuç olarak bu değişik konsept oyuncuların hayli hoşuna gitti.
Genel beklenti Rockstar’ın öyle ya da böyle Bully’nin devam oyununu geliştireceği yönündeydi. Fakat aradan geçen 13 yıla rağmen Bully 2 ile ilgili somut bir duyuru gelmedi.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir habere göre, Rockstar Bully 2 için ilk çalışmalara 2010 yılında başlamış. Oyunun Jimmy yaz tatilindeyken başlaması planlanmış. Nitekim çalışmalar 2013 yılına kadar devam etmiş. Fakat aradan geçen onca süre içerisinde oyunda istenilen ilerleme kaydedilemeyince proje tamamen rafa kaldırılmış.

Önümüzdeki dönemde Rockstar’ın yeni bir Bully oyunu yapıp yapmayacağı net değil. Fakat yıllar sonra gelse bile bir devam oyununun olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bully Rockstar bully 2

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