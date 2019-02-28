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Buluşmak için eve çağırıp dövüp, gasp ettiler! Savunması 'pes' dedirtti

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 28.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta kendisini çağıran Ayşe G.'nin (25) evine giden Ü.N.'nin (53), evdeki Şahin Y. (26) tarafından dövülerek cep telefonunu, cüzdanı ve otomobilinin anahtarı gasp edildi. Polis olay sonrası kaçan Ayşe G. ve Şahin Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Buluşmak için eve çağırıp dövüp, gasp ettiler! Savunması 'pes' dedirtti

Olay, salı gecesi Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.N., kendisini davet eden Ayşe G.'nin evine gitti. Bu esnada evde gizlenen Şahin Y., baskın yapmış gibi Ü.N. ve Ayşe G.'nin yanına gidip adamı darp etti. Şahin Y., daha sonra Ü.N.'nin telefonunu, cüzdanını ve otomobilinin anahtarını gasp edip Ayşe G. ile birlikte Ü.N.'nin aracıyla kaçtı.

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İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, MOBESE kameralarından otomobilin Gaziantep yönüne gittiğini ve Ü.N.'nin banka kartıyla da Gaziantep'ten para çekip harcama yapıldığını belirledi. Bugün sabah saatlerinde aracın Kahramanmaraş'a girdiğini saptayan polis, önce otomobili buldu, ardından da Şahin Y. ile Ayşe G.'yi yakaladı. Şüphelilerle birlikte cep telefonu ve bankadan çekilen paranın bir miktarı ele geçirildi.

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'YAPTIĞIM YANLIŞ BİR ŞEY DEĞİL'

Emniyetteki sorgularında olayı itiraf eden 2 şüpheli hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastane çıkışında karşılarında basın mensuplarını gören Şahin Y. ile Ayşe G., suçsuz olduklarını söyledi. Şahin Y., "Yaptığım yanlış bir şey değil ki, kafamı niye yere eğeyim ki. Namus için ders verdik. Haklıyken haksız durumuna düştüm gibi oldum. Adamı evde yakaladım, arabasını aldım. Arabasını almam beni şu an haksız gösterdi" dedi.

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Öte yandan otomobil, cep telefonu ve bankadan çekilen paranın bir miktarı Ü.N.'ye teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş dolandırıcı

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