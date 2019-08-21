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Bulutlar kadar yumuşak: Sütlü Japon çöreği

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 21.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

Farklı kültürlerin mutfaklarını denemeyi çok seviyoruz. Bazı tarifler var ki gerçekten denemeye değer. İşte sütlü Japon çöreği de onlardan biri.

Bulutlar kadar yumuşak: Sütlü Japon çöreği

Kahvaltı sofralarınızın yıldızı olacak bir tarifle karşınızdayız. Yumuşacık hamura mis gibi reçeller pek bir yakışıyor. Tadına bakan herkes bu lezzetle mest oluyor!

MALZEMELER
2 2/3 su bardağı un
3 yemek kaşığı şeker
Bir adet kuru maya
1/4 çay kaşığı tuz
3/4 su bardağı oda sıcaklığında süt
30 gram tereyağı

YAPILIŞI
İlk olarak süt ve kuru mayayı karıştırın.
Farklı derin bir kapta ise un ve şekeri karıştırıp üzerine tuzu ilave edin. Mayalı sütü derin kabın içine aktarın.
Hamuru yaklaşık 5 dakika kadar yoğurun.
Sonrasında tereyağını da ilave edin.
Hamuru oda sıcaklığında ağzı kapalı bir şekilde 2 saat bekletin.
İki saatin sonunda hamuru 12 parçaya ayırın. Her bir parçayı minik toplar halinde yuvarlayın. 30 dakika bekletin.
175 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika soğumasını bekleyin.

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