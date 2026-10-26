Kimse yüzüne bakmıyordu, şimdi kilosu 900 TL’den alıcı buluyor!

Saimbeyli’nin dağlarında ve bahçelerinde doğal olarak yetişen ancak meyve vermeyen yabani sumak ağaçları, yaklaşık 20 yıl önce Hazım Ak’ın çalışmalarıyla üretken hale getirildi. Ak, erkek sumak ağaçlarına kemikli göz aşısı uygulayarak ürün alınmasını sağladı. Zamanla çevredeki ağaçlara da yayılan bu yöntem, ilçede sumak üretiminin gelişmesine katkıda bulundu.

Hazım Ak’ın vefatının ardından aile geleneğini oğlu Naci Ak devraldı. Babasından kalan bahçelerde üretimi sürdüren Ak, yıllar önce başlayan çalışmanın bugün ekonomik değeri yüksek bir ürüne dönüştüğünü belirtti.

KİRAZ ÜRETİMİNDEN SUMAĞA YÖNELDİLER

Aile, geçmişte bahçelerinde uzun yıllar kiraz yetiştirdi. Ancak ihracatta yaşanan sorunlar, ürünün raf ömrünün kısa olması ve ekonomik koşullar nedeniyle alternatif arayışına girildi. Bahçelerdeki yabani sumak ağaçlarının değerlendirilmesiyle başlayan süreç, zamanla üretimin ağırlıklı olarak sumağa kaymasını sağladı.

Naci Ak, ilçede oluşturulan örnek sumak bahçelerinin hem üreticilere yol gösterdiğini hem de bölgenin tarımsal ekonomisine katkı sunduğunu ifade etti. Bahçelerin, sumak üzerine araştırma yapan akademisyenlerin de ilgisini çektiğini söyledi.

HASAT İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLEMEK GEREKİYOR

Sumakta verim ve kalite açısından hasat zamanı büyük önem taşıyor. Salkımların tam olgunluğa ulaşması, tanelerin kırmızı-mor rengini alması ve çekirdeğin sertleşmesi gerekiyor. Erken toplanan sumaklarda ekşilik oranının ve ekonomik değerin düştüğü, rengin de istenen niteliğe ulaşmadığı belirtildi.

Normal koşullarda eylül ayında başlayan hasat, bu yıl yağışların etkisiyle ekim ayına sarktı. Olgunlaşan salkımlar özenle toplandıktan sonra güneşte kurumaya bırakılıyor. Kurutma işleminin ardından taneler salkımlardan ayrılıyor ve değirmenlerde öğütülerek toz sumağa dönüştürülüyor.

SALKIM HALİNDE EKŞİSİNİ ELDE ETMEK İŞLENİYOR

Saimbeyli’de yetiştirilen sumak, farklı kullanım alanları sayesinde çeşitli illerden talep görüyor. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi kentlerde salkım halindeki sumaklar, ekşisini elde etmek amacıyla işleniyor. Bu işlem sırasında salkımlar ıslatılıyor ve güneşte yaklaşık 15-20 gün boyunca süzülen özsuyundan yararlanılıyor.

Ekşisi alındıktan sonra geriye kalan salkımlar da atılmayarak kebaplarda kullanılan sumak üretiminde değerlendiriliyor. Böylece ürünün farklı bölümleri ekonomik kazanca dönüştürülüyor. Çekirdekleri de alıcı bulan sumak, üreticiler açısından çok yönlü bir tarımsal ürün olma özelliği taşıyor.

DOĞAL YAYLA SUMAĞI 900 TL’YE KADAR ALICI BULUYOR

Naci Ak, bölgede yetişen sumağın doğal yapısı ve niteliği nedeniyle yüksek ekonomik değere sahip olduğunu belirterek bu yıl kilogram fiyatının yaklaşık 800-900 TL seviyesinde olduğunu söyledi.