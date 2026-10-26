Ne sirke ne limon: Mükemmel kıvam için yumurta haşlarken içine koyun!

Kahvaltıların en sevilen yiyeceklerinden biri olan haşlanmış yumurta, doğru sürede pişirildiğinde lezzetli bir öğüne dönüşüyor. Kimi akışkan sarılı yumurtayı tercih ederken kimi daha katı bir kıvamdan hoşlanıyor. Ünlü şef Jamie Oliver ise yumurtayı ideal kıvamda haşlamak için basit bir yöntem öneriyor.

Oliver'ın yönteminde öne çıkan ayrıntı, yumurtalar haşlanırken suya az miktarda tuz eklemek. Bu uygulama yumurtayı doğrudan tuzlamak amacı taşımıyor. Tuz, yumurta kabuğunda küçük bir çatlak oluşması durumunda dışarı sızan yumurta akının daha hızlı katılaşmasına yardımcı olabilir. Böylece pişirme sırasında suya yumurta akı yayılması ve dağınık bir görüntü oluşması azaltılabilir.

YUMURTA KAÇ DAKİKA HAŞLANMALI?

Yumurtanın istenen kıvamda olması için pişirme süresine dikkat etmek gerekiyor. Jamie Oliver'ın önerdiği genel süreler şöyle sıralanıyor.

Rafadan yumurta: 5 dakika 30 saniye

Kayısı kıvamında yumurta: 7 dakika 30 saniye

Katı haşlanmış yumurta: 11-12 dakika

Yumurtanın büyüklüğü ve pişirme yöntemi süreyi değiştirebilir. Ayrıca yumurta ocaktan alındıktan sonra da kabuğunun içinde kalan ısıyla pişmeye devam edebilir. Bu nedenle istenen kıvamı korumak için pişirme süresinin ardından yumurtayı soğuk suya almak faydalı olabilir.

ÖNERİ

Yumurtanın çatlamadan pişmesi ve kabuğunun kolay soyulması için birkaç ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor.

1. Suyu çok fazla kaynatmayın

Yumurtaları şiddetli kaynama yerine hafif kaynayan suda pişirmek, kabukların çatlama riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

2. Yumurtaları tencereye dikkatlice yerleştirin

Yumurtaları yüksekten suya bırakmak kabuklarında küçük çatlaklara neden olabilir. Bu nedenle yumurtaları suya yavaşça bırakmak önem taşıyor.

3. Pişirme işleminin ardından soğuk su kullanın

Yumurtaları haşladıktan sonra soğuk suya almak, pişme sürecini durdurmaya yardımcı olur. Aynı zamanda kabukların daha rahat soyulmasını sağlayabilir.

4. Yumurtaları biraz soğuttuktan sonra soyun

Yumurtaları ocaktan alır almaz soymak yerine kısa süre soğumalarını beklemek işlemi kolaylaştırabilir.

5. Her seferinde aynı yöntemi uygulayın

Yumurtaları soğuk suyla birlikte ocağa koymak veya kaynar suya sonradan eklemek pişirme süresini değiştirir. Aynı yöntemi kullanmak, her seferinde benzer kıvamı elde etmeyi kolaylaştırır.