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Bulutlara komşu yayla: Kardüz

Betül Songur Betül Songur
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Foto safari tutkunlarının uğramadan edemediği Kardüz Yaylası, görenleri hayran bırakıyor. Gün doğumu ile birlikte 'bulut denizi'ni andıran sis, ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Sabahın ilk ışıklarında çıktıkları Kardüz Yaylası'nda oluşan doğal güzellik ziyaretçilerin tüm yorgunluğunu unutturuyor.

Bulutlara komşu yayla: Kardüz

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yaylası, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine tüm yorgunluğunu unuttururken, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Macera ve fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği bölgeler arasında yer alan Kardüz yaylası, son yıllarda sosyal medyada fotoğraf tutkunlarının paylaştığı gün doğumu ile oluşan bulut denizi fotoğrafları ile de farklı güzelliklerini sergiliyor.

TEK KARE İÇİN KAMP KURUYORLAR

Sis bulutunu görüntüleyebilmek isteyen foto safari tutkunları günün ilk ışıkları ile bin 800 rakımın üzerindeki zirvelere çıkarak sis bulutu için saatlerce nöbet tutuyor. Zaman zaman fotoğraf tutkunları tek kare fotoğraf için geceden yayla çevresinde kamp kuruyor.

Sivas'ta görüntülendi! Vadi boyu sis deniziSivas'ta görüntülendi! Vadi boyu sis denizi

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Özellikle sonbahar aylarında renk cümbüşü içinde olan yaylanın içinde sis bulutları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

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İHA

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