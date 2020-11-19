Bulutlara komşu yayla: Kardüz

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Kardüz Yaylası, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerine tüm yorgunluğunu unuttururken, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Macera ve fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği bölgeler arasında yer alan Kardüz yaylası, son yıllarda sosyal medyada fotoğraf tutkunlarının paylaştığı gün doğumu ile oluşan bulut denizi fotoğrafları ile de farklı güzelliklerini sergiliyor.

TEK KARE İÇİN KAMP KURUYORLAR

Sis bulutunu görüntüleyebilmek isteyen foto safari tutkunları günün ilk ışıkları ile bin 800 rakımın üzerindeki zirvelere çıkarak sis bulutu için saatlerce nöbet tutuyor. Zaman zaman fotoğraf tutkunları tek kare fotoğraf için geceden yayla çevresinde kamp kuruyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Özellikle sonbahar aylarında renk cümbüşü içinde olan yaylanın içinde sis bulutları ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

İHA

