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Türkiye'nin saklı cenneti! Bulutların üstünde sallanıyorlar

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 16.11.2018 13:04 | Son Güncelleme

Büyük bölümü Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı doğal güzelliği ile ziyaretçilerine tüm yorgunluğunu unuttururken, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Türkiye'nin saklı cenneti! Bulutların üstünde sallanıyorlar

Kaçkar Dağları içerisinde 2 bin 500-3 bin rakımlı dağların tepelerinde oluşan sis kümesi, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

Bazı vatandaşlar sisten görüntü almaya çalışırken, kimi de soğuk havaya rağmen alandaki salıncakta sallanıp piknik yapıyor.

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Kaçkarlar'da özellikle sosyal medya aracılığıyla bilinirliği artan Huser Yaylası, son dönemde fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oluyor. 2 bin 700 rakımlı yayla, yoğun sis bulutunun üzerinde kalan zirvesinde kurulan salıncak ile yerli ve yabancı turistlerin yeni durağı oldu.

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Gün batımını izlemeye gelen misafirler, sise karşı kurulan salıncakta sallanarak manzaranın tadını çıkartıyor.

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Gece fotoğraflanan görüntüleri ise gözlerinizi büyülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaçkar dağları çamlıhemşin salıncak bulut

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Türkiye'nin saklı cenneti! Bulutların üstünde sallanıyorlar

Türkiye'nin saklı cenneti! Bulutların üstünde sallanıyorlar

Okuyucu Yorumları 2 yorum
öylede doğa derken kendi memleketimde turist muhamelesi görüyorsun fiyatlar tam. 2 ikişinin bir kara deniz turu boşanma sebebi bile olabilir trabzon rize ayder yalası karadenizde hamsi kg 16.50 tl tezga gelip pişirilip masa yalmesi iki kişi 250 tl hesep cıkıyor. alkol yok sadece bilav üsü döner iki kişi 150 tl 4 kişilik karadeniz bidesi sipariş verdihinizde dikkat edin 400 tl hepas gelir 3 kişilik akça abat köftesi yerdenir 500 tl. hesap ödersiniz fiyatlar serbet buyur da gitt şimdi saklı memlekete. kendi memleketinde sana fayiş fiyat uyguluyorlar
Kimse bilmesin daha İyi. Yoksa asalaklar tüm yüzeyi kaplarlar
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