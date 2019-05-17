Bunca yıl zararlarını bildik ama öyle bir etkisi çıktı ki...

En önemli besin gruplarından biri olan ekmeği doğru oranda ve doğru türde tüketerek vücudunuza zarar yerine yarar sağlayabilirsiniz. İşte içinde çeşitli vitamin ve mineral barındıran 6 sağlık deposu ekmek;

Filizlenmiş tam tahıllı ekmek

Filizlenmiş ekmek, filizlenmeye başlamış, ısıya ve neme maruz bırakılmış tam tahıllardan yapılır. Yüzde 50 oranında filizlenmiş buğday unu ile yapılan ekmek, normal buğday unundan yapılan ekmeğe göre 3 kat daha fazla folat içerir. Filizlenen tahıllarda nişastanın bir kısmını parçalara ayırır ve böylelikle karbonhidrat içeriğini azaltır. Aynı zamanda bu ekmekler lif ve protein bakımından zengindir.

Bir dilim (34 gr) filizlenmiş tahıllı ekmek:

Kalori: 80

Protein: 4 gram

Yağ: 0.5 gram

Karbonhidrat: 15 gram

Elyaf: 3 gram

Yüzde yüz tam buğday ekmeği

Lif bakımından son derece zengin olan bu ekmekler, protein, vitamin ve mineral gibi faydalı bileşenleri içerirler. Tam tahıllar; tip 2 diyabetin, kalp hastalığının ve bazı kanserlerin oluşum riskini azaltabilir.

Bir dilim (46 gram) tam tahıllı ekmek:

Kalori: 110

Protein: 4 gram

Yağ: 0.5 gram

Karbonhidrat: 23 gram

Elyaf: 4 gram