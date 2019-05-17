YEMEK

Bunca yıl zararlarını bildik ama öyle bir etkisi çıktı ki...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

Ekmeksiz bir hayat düşünemeyenler için sağlığınızı koruyacak en sağlıklı 5 ekmek çeşidini sizler için açıklıyoruz, buyursunlar.

Bunca yıl zararlarını bildik ama öyle bir etkisi çıktı ki...

En önemli besin gruplarından biri olan ekmeği doğru oranda ve doğru türde tüketerek vücudunuza zarar yerine yarar sağlayabilirsiniz. İşte içinde çeşitli vitamin ve mineral barındıran 6 sağlık deposu ekmek;

Filizlenmiş tam tahıllı ekmek

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Filizlenmiş ekmek, filizlenmeye başlamış, ısıya ve neme maruz bırakılmış tam tahıllardan yapılır. Yüzde 50 oranında filizlenmiş buğday unu ile yapılan ekmek, normal buğday unundan yapılan ekmeğe göre 3 kat daha fazla folat içerir. Filizlenen tahıllarda nişastanın bir kısmını parçalara ayırır ve böylelikle karbonhidrat içeriğini azaltır. Aynı zamanda bu ekmekler lif ve protein bakımından zengindir.

Bir dilim (34 gr) filizlenmiş tahıllı ekmek:

Kalori: 80
Protein: 4 gram
Yağ: 0.5 gram
Karbonhidrat: 15 gram
Elyaf: 3 gram

Yüzde yüz tam buğday ekmeği

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Lif bakımından son derece zengin olan bu ekmekler, protein, vitamin ve mineral gibi faydalı bileşenleri içerirler. Tam tahıllar; tip 2 diyabetin, kalp hastalığının ve bazı kanserlerin oluşum riskini azaltabilir.

Bir dilim (46 gram) tam tahıllı ekmek:

Kalori: 110
Protein: 4 gram
Yağ: 0.5 gram
Karbonhidrat: 23 gram
Elyaf: 4 gram

Yulaf ekmeği

yulaf

Genellikle yulaf, tam buğday unu, maya, su ve tuzun bir kombinasyonundan hazırlanır. Yulaf oldukça besleyici ve bir dizi sağlık yararı sağladığından bu ekmek son derece sağlıklı bir seçim olacaktır. Yulaf; magnezyum, B1 vitamini, demir, çinko bakımından yüksektir. Beta-glukan olarak bilinen yulaftaki lif, kolesterol seviyelerinin düşürülmesine, kan şekerinin düzenlenmesine ve yüksek tansiyonu normale döndürmeye yardımcı olabilir.

Ancak yulaflı ekmek alırken içeriğinde ilk iki bileşenin yulaf ve kepek unları olmasına dikkat edin. Bazı yulaf ekmekleri az miktarda yulaf içerir ve çoğunlukla rafine unlardan, ilave şekerlerden ve yağlardan yapılır.

Bir dilim (48 gram) yulaf ekmeğinde:

Kalori: 130
Protein: 6 gram
Yağ: 1,5 gram
Karbonhidrat: 23 gram
Elyaf: 4 gram

Keten tohumlu ekmek

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Tam tahıllı undan ve keten tohumlarından yapılan ekmek, yiyebileceğiniz en sağlıklı ekmeklerden biridir. Bunun nedeni ise keten tohumlarının oldukça besleyici olmasından ve birçok yarar sunmasından kaynaklıdır. Omega-3 yağ asidi olan mükemmel bir alfa-linolenik asit içerir.

Dahası keten tohumu, vücudunuzda antioksidanlar gibi davranabilen ve bazı kanserlere karşı korunmaya yardımcı olabilecek liganlar olarak adlandırılan bileşiklere sahiptir.

Bir dilim (34 gram) ekmekte:

Kalori: 80
Protein: 5 gram
Yağ: 1 gram
Karbonhidrat: 14 gram
Elyaf: 4 gram

Sağlıklı glutensiz ekmek

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Glutensiz ekmekler, çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı olanlar için güvenli bir seçenektir. Bu ürünlerdeki yüksek lif ve protein içeriği yüksektir. Nişasta oranı çok daha azdır.

Bir dilim ( 36 gram) ekmekte:

Kalori: 90
Protein: 3 gram
Yağ: 5 gram
Karbonhidrat: 6 gram
Elyaf: 5 gram

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