Bunca zaman yanlış yapmışız! Tropikal güzeli ananas nasıl soyulur?

Tropikal iklim kuşağında yetişen ananas, hem lezzetli hem de iyi bir vitamin kaynağıdır. Şekerli aroması sayesinde en çok tüketilen tropikal meyveler listesinde yerini alır. Tadıyla tam puan alan bu meyvenin tek sıkıntısı ise sert kabukları. Alışılmışın dışında olan meyvenin kabuklarını soymak da kesmek de bilmeyenler için oldukça zordur. Şimdi bu popüler egzotik meyvenin 4 adımda hızlı bir şekilde nasıl soyulacağından bahsedeceğiz. Hazırsanız, başlayalım!
Lezzet bombası ananasın yapraklı üst kısmından ve tabanından bir parmak kalınlığında kesin. Meyveyi soyarken ve dilimlerken keskin bir bıçak kullanmaya özen gösterin.
Ananası çevreleyen siyah noktacıklı kabukları bıçak yardımıyla yukarıdan aşağı doğru kesin. Bu kabukları keserken derine inmeyin. Noktacıkların hemen yanından bıçağı vurmanız yeterli olacaktır.
Kabuklarından ayıkladığınız ananası yukarıdan aşağı olacak şekilde kesin ve 4 parçaya ayırın. Ananasın göbek kısımlarında bulunan sert yüzeyler yenmez. Bunun için bıçağı meyveye paralel bir şekilde tutun ve tek seferde bu sert bölümleri kesin.
Ananası tamamen temizledikten sonra minik küpler şeklinde dilimleyin. Afiyet, bal, şeker olsun :)
Ananas, kabukları soyulduğunda hızlı bir şekilde bozulmaya müsait bir meyvedir. Ananası kabukları soyulmadan oda sıcaklığında maksimum 2 gün saklayabilirsiniz. Daha uzun süre saklamak istiyorsanız bunun için buzlukta bekletmelisiniz. Ananası buzlukta saklamak için kabuklarını soymalı ve dilimleyerek hava geçirmez poşetlere koymalısınız. Buzluktaki ananası ise 6 ay boyunca saklayabilirsiniz.
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