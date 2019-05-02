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Bunlarınki yaratıcılık değil ruh hastalığı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 02.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

İnsanlar bir şeyler başarma hissini tatmin etmek için kendin yap projelerine büyük ilgi gösteriyorlar ama bu işin ucunu kaçırdıklarında ortaya çıkanlar ise gerçekten rahatsız edici seviyede çirkin olabiliyor.

Bunlarınki yaratıcılık değil ruh hastalığı!

Kendin yap, kendi başına yap veya kendi kendine yap projeleri insanlar tarafından büyük ilgi görüyor. “Do It Yourself” (DIY) denen bu projeler için çok sayıda internet sitesi, YouTube kanalı bulmanız mümkün. Eski eşyaları geri kazanmaktan, kullanılmayan atıklardan faydalanmaya kadar pek çok alanda işe yarayan bu türden projeler bazen istenen sonuçları vermeyebiliyor. Her şeyi geri dönüştürmeye çalışanlar ve ipin ucunu kaçıranlar korkunç sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. İşte aşağıdaki örnekler tam bu cinsten...

  1. Ani bir fren yaparsan?

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  1. Gelinlerin tatlı telaşı değil mi bu? Hani hazırlıksız yakalanıp hızlıca bir sunum hazırlayan?

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  1. Çocuğunu oyuncağını kepaze ettiğine değdi mi acaba?

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  1. El, ayak izi neyinize yetmiyor anlamadık ki?
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  2. Çocuklarının eski oyuncaklarını anı olsun diye saklamanın başka yolları da var, daha az ürkütücü olan!

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  1. Hiç olmamış orası ayrı da o kadar gözlüğü nereden buldun?

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  1. Mutfak gibi ıslak bir yerde kitapları bu amaç için kullanmak nereden bakarsan bak saçma! Kitaplar okunmak içindir!

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  1. Rahat olmamasını geçtim aynı zamanda aşırı ürkütücü bir şey bu!

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  1. Eğer kimsenin kapısını çalmadığı bir korku evi yapmaya çalışıyorsan bravo başarmışsın!

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  1. Nereden aklınıza geliyor böyle boş işler inanın bilmiyoruz!

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  1. Diğer tırnaklarına da hama böceği, tespih böceği falan koy şık olur.

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  1. Bunu sakın çocuğun odasına falan koyma gözünü seveyim, çocuk büyüyünce seri katil falan olur üzülürsün.

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  1. Dünyanın en gereksiz kendin yap projesini hayata geçirdiğiniz için tebrikler.

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  1. Diyecek söz bulamadık.

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  1. O güzelim çatalları şu dandik şey için mahvettiğine değmiş mi sence? Değmemiş dimi farkındasın sen de.

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  1. Bu tırnaklardan ne istiyorsunuz kuzum?

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  1. Her şeyi geçtim şu yaptığın hayvana saygısızlık yahu!

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  1. Belki küçük bir şey yapsan ehh işte diyeceğiz, ama bunun üstüne tişört, gömlek, vs. giydiğinde sırtından nal gibi belli olmayacak mı?

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  1. Kendin yap projesinin bir amacı olur; geri dönüşüm yaparsın, eski eşyaya işlevsellik kazandırırsın, atıkları kullanırsın, vs. Burada amaç nedir?

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  1. Her şey bitti sıra çocuğun oyuncak bebeğinin kafasından kadeh yapmaya mı geldi? Senin niyetin kendin yap falan değil, hastasın sen!

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  1. Kafasından kadeh yaptın kolunu da tokaya mı dönüştürdün… Profesyonel yardım almayı düşündün mü hiç peki?

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  1. Dünyanın en, ama en gereksiz projesi ödülünü size vermek isteriz!

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  1. Plastik kelepçelerle bardağa kulp yapmak, şeytanın aklına gelmez.

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  1. Oyuncak bebek takıntılı arkadaş geri döndü!

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  1. Neden yaptın bunu?

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