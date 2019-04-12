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Bunu da gördük: Porno Yıldızı Dudağı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 12.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

En büyük her zaman daha iyidir! Mottoları bu olan bazı estetik bağımlılarının son olarak da ''Porno Yıldızı Dudakları'' ile yaptıkları öz çekimler büyük yankı uyandırdı.

Bunu da gördük: Porno Yıldızı Dudağı!

Onlara göre mükemmel bir surat oluşturmak için bir miktar dudak dolgusu ve bir miktar parlatıcı yetiyor. Bu dudak dolgularını yaptırabilmek için bir kucak dolusu para harcayan ve sonunda alabalık ya da ördek görünümüne kavuşan bu kadınların komik ve bir o kadar da ilginç fotoğraflarını sizler için derledik.

İşte 'Porno Yıldızı Dudağı' yaptıran kadınlar...

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PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Komşusunun bahçesinde bunları görünce...Komşusunun bahçesinde bunları görünce...
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu nedir yaaa korkudan öpemem vallahi
GÜZEL OLSALAR DA BİR TAHTALARI EKSİK OLDUĞU KESİN....BUNU BÖYLE YAPTIRAN DR ARKADAŞLARDA MESLEKLERİNE İHANET EDİYORLAR....MAYMUN OLMAK İSTEYENİ MAYMUN YAPAMAZLAR....
acilen bunları psikiyatri bölümüne göndermek gerekir
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