Bunu da gördük: Porno Yıldızı Dudağı!

Onlara göre mükemmel bir surat oluşturmak için bir miktar dudak dolgusu ve bir miktar parlatıcı yetiyor. Bu dudak dolgularını yaptırabilmek için bir kucak dolusu para harcayan ve sonunda alabalık ya da ördek görünümüne kavuşan bu kadınların komik ve bir o kadar da ilginç fotoğraflarını sizler için derledik.

İşte 'Porno Yıldızı Dudağı' yaptıran kadınlar...





