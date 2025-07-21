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Bunu hiç hesaplamadı... Mısır'da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu

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Devrim Karadağ

Mısır tatili sırasında deveye binen genç kadın, hayatının belki de en acılı hatalarından birini yaptı. Güneşin sıcaklığıyla bacakları yanan genç kadın, olanlara kendisi de şaşırdı. O anlara ait sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Çöle gidip güneş kremi kullanmayı akıl edememiş mi?", "Hoş geldin cilt kanseri", "Nerede ne giyeceğini bilememe problemi. Plaj değil çöl orası bacım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Mısır'a tatil için giden genç bir kadın, deveye bindi. Güneşin etkisini hesap etmeyen genç kadın büyük bir hata yaptığını sonradan anladı. Genç kadın, güneşin etkisiyle ciddi şekilde yanan bacaklarının görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çöl sıcağı altında koruyucu giysi ya da güneş kremi kullanmadığı anlaşılan kadının videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

Bunu hiç hesaplamadı... Mısır da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu 1

"PLAJ DEĞİL ÇÖL ORASI BACIM"

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından hem eleştirel hem de alaycı yorumlar geldi. En çok dikkat çeken yorumlar arasında "Çöle gidip güneş kremi kullanmayı akıl edememiş mi?", "Hoş geldin cilt kanseri" ve "Nerede ne giyeceğini bilememe problemi. Plaj değil çöl orası bacım" ifadeleri yer aldı.

Bunu hiç hesaplamadı... Mısır da kısa şortla deveye bindi, olanlar oldu 2

Olay, tatilciler için sıcak iklimlerde güneş koruyucu kullanmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, çöl gibi yüksek UV ışınına maruz kalınan ortamlarda koruyucu kıyafetler ve yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmasını öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güneş çöl tozu Mısır
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