Bunu kimse tahmin etmiyordu! İsmail Kartal, teklifi reddetti

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon takımı dünyaca ünlü yabancı bir teknik direktöre emanet etmek isterken, kulübün zor zamanında görevden kaçmayan ve gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe'yi ikinci yarının en başarılı takımı haline getiren İsmail Kartal'ı da kaybetmemek için son hamlesini yaptı.

GÖRÜŞMELER SONUÇ VERMEDİ

Sarı lacivertli taraftarların da çok sevdiği İsmail Kartal'ı kulüp bünyesinde tutmak isteyen yöneticiler, 60 yaşındaki çalıştırıcı bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmelerde orta bir noktada buluşulamadı.

ALİ KOÇ, KARTAL'A İKİ GÖREV TEKLİF ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Sen bizim evladımızsın. Senin gibi Fenerbahçeliyi asla kaybetmek istemiyoruz. Sezon sonu istersen gel idari menajer olarak takımın yanında ol, ya da istersen yardımcı antrenör olarak takım içinde kal" teklifini sundu.

"İKİNCİ ADAM OLMAYI ASLA İSTEMİYORUM"

İsmail Kartal ise başkan Ali Koç'un teklifini, “Başkanım ben ikinci adam olmayı asla istemiyorum. Teklifleriniz için çok teşekkür ederim. Kısa sürede olsa takıma destek olma şansını bana güvenerek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben her zaman Fenerbahçe’ye destek vermeye hazırım” diyerek geri çevirdi.

İSMAİL KARTAL'A ÖZEL VEDA

Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal’a çok özel bir veda hazırlayacak. İç sahada oynanacak olan son Fatih Karagümrük maçında taraftarlar önünde Kartal'a teşekkür edilecek ve plaket verilecek. Tecrübeli teknik adam için hazırlanan özel klipler de stadyumda yayınlanacak.

YENİ HOCA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, başkan Ali Koç'un görüşmeleri bizzat sürdürdüğü yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün ismini ya Beşiktaş derbisi sonrasında ya da Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklaması bekleniyor. (Ajansspor)



