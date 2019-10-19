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Bunu yapan insan olamaz! Köpek bu halde bulundu

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 19.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl İlçesinde yavru bir köpeğin başına geçirilen plastik turşu bidonu herkesi şok etti. Çaresiz köpek bu vaziyette bir evin balkonun altına girerek saatlerce kurtarılmayı bekledi.

Bunu yapan insan olamaz! Köpek bu halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay Kozluca yolu Gülhan sokak meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce başına bidon geçirilen yavru köpek o haliyle yol ortasına bırakıldı. Bir evin en alt katındaki balkonun altına gizlenen çaresiz köpek orada uzun süre hareketsiz kaldı.

Köpeğin sesini odasından duyan Ilımnaz İsmail isimli küçük kız dışarıya çıkıp baktığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hemen ailesine haber veren Ilımnaz daha sonra babasıyla birlikte Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler köpeğin başına geçik olan plastik turşu bidonunu keserek çıkardı. Korkan köpek başındaki bidon çıkmasına rağmen dakikalarca hareketsiz bekledi. Köpeğin sesini duyu hayatını kurtaran Ilımnaz İsmail, "Yatağımda yatarken sabah uyandığımda köpek sesi gelmeye başladı. Ben önce uyku sersemi olarak sesi küçük kardeşimin çıkardığını sandım ancak gidip baktığımda kardeşim yatıyordu. Sonra babaanneme gidip söyledim. Evdekilerle birlikte dışarıya baktığımızda evimizin altındaki balkonun altında başına bidon geçirilmiş bir köpeğin olduğunu fark ettik. Ben çok üzüldüm okulla gittiğimde bile aklım hep köpekte kaldı. Ailem haber vermiş belediyeden gelip köpeğin başına geçirilen bidon çıkartılmış. Ben anlamıyorum bu köpeğin kime ne zararı var neden insanlarımız hayvanlara zarar veriyor. Gerçekten çok üzülüyorum burada herkese sesleniyorum lütfen hayvanlara zarar vermeyelim.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa inegöl köpek bidon

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