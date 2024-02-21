Bunu yapsa yapsa o yapardı! Erling Haaland Brentford'a attığı golle ligdeki tüm takımlara gol atmayı başardı

İngiltere Premier Lig'de heyecan 18. hafta erteleme mücadelesinde oynanan Manchester City ile Brentford mücadelesi ile sürdü. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Manchester City'nin galibiyet golü mücadelenin 71. dakikasında Erling Haaland'dan geldi.

TÜM LİGE GOL ATTI

Haaland attığı şık golle kırılması zor bir rekora imza attı. Golcü oyuncu bu golle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başarmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 56 yaparak zirve takibini sürdürdü. Brentford ise 25 puanda kaldı.





