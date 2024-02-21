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  4. Bunu yapsa yapsa o yapardı! Erling Haaland Brentford'a attığı golle ligdeki tüm takımlara gol atmayı başardı

Bunu yapsa yapsa o yapardı! Erling Haaland Brentford'a attığı golle ligdeki tüm takımlara gol atmayı başardı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 07:32 | Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'de 18. hafta erteleme karşılaşmasında sahasında Brentford'u konuk eden Manchester City rakibini 1-0 mağlup ederken galibiyet sayısı Erling Haaland'dan geldi. Haaland bu golle beraber bir ilki daha başarmış oldu. İşte detaylar...

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'de heyecan 18. hafta erteleme mücadelesinde oynanan Manchester City ile Brentford mücadelesi ile sürdü. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

GOL HAALAND'DAN

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Manchester City'nin galibiyet golü mücadelenin 71. dakikasında Erling Haaland'dan geldi.

TÜM LİGE GOL ATTI

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Haaland attığı şık golle kırılması zor bir rekora imza attı. Golcü oyuncu bu golle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başarmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 56 yaparak zirve takibini sürdürdü. Brentford ise 25 puanda kaldı.

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