Bunu yaptığınızda vücudunuzda olanlara inanamayacaksınız!

İngilizce’de “grounding” olarak adlandırılan yalın ayakla toprakta yürümenin hayatınızda ne gibi değişiklikler sağlayacağını biliyor musunuz? Son yıllarda yapılan birçok araştırmada yalın ayak toprak üzerinde yürümenin yorgunluğu ve vücut ağrılarını azalttığı, vücutta oluşacak iltihaplanmaları önlediği ve uyku düzenine olumlu etkileri olduğu gözlendi. Yalın ayakla yürümenin faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Toprak, çevresine negatif yüklü elektronlar yaymakta ve bu elektronlar insan bedeni üzerinde birçok olumlu etkiye sahip.

Uzmanlar toprağa basmanın etkili bir antioksidan olduğunu belirterek toprağa basmanın faydalarını şu şekilde açıklıyor:

1) SERBEST RADİKALLERİN DOLAŞIMINI AZALTIR ve İLTİHAPLANMANIN ÖNÜNE GEÇER

Metabolizmanın düzgün çalışabilmesi için gerekli olan serbest radikaller sigara, x-ray cihazları ve diğer birçok kimyasallar ve elektronik eşyalar sebebiyle vücudumuzda normalden daha fazla dolaşırlar. Bu serbest radikaller yaşlanmaya ve kronik hastalıklara sebep olur. Toprakta yalın ayakla yürümenin faydası ise bu serbest radikalleri nötrleyerek vücuttaki dolaşımını azaltmaktır.