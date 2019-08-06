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Bunu yaptığınızda vücudunuzda olanlara inanamayacaksınız!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Son dönemlerde artan kanser ve enfeksiyon kaynaklı çeşitli hastalıkların sebebinin, insanlığın toprakla olan ilişkisini azaltması olduğu düşünülüyor. Araştırmalara göre, sentetik kauçuk tabanlı ayakkabılar toprakla insan vücudu arasındaki elektron transferine izin vermiyor. Bu geçişi sadece deri tabanlı ayakkabılar sağlıyor.

Bunu yaptığınızda vücudunuzda olanlara inanamayacaksınız!

İngilizce’de “grounding” olarak adlandırılan yalın ayakla toprakta yürümenin hayatınızda ne gibi değişiklikler sağlayacağını biliyor musunuz? Son yıllarda yapılan birçok araştırmada yalın ayak toprak üzerinde yürümenin yorgunluğu ve vücut ağrılarını azalttığı, vücutta oluşacak iltihaplanmaları önlediği ve uyku düzenine olumlu etkileri olduğu gözlendi. Yalın ayakla yürümenin faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Toprak, çevresine negatif yüklü elektronlar yaymakta ve bu elektronlar insan bedeni üzerinde birçok olumlu etkiye sahip.

Uzmanlar toprağa basmanın etkili bir antioksidan olduğunu belirterek toprağa basmanın faydalarını şu şekilde açıklıyor:

1) SERBEST RADİKALLERİN DOLAŞIMINI AZALTIR ve İLTİHAPLANMANIN ÖNÜNE GEÇER

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Metabolizmanın düzgün çalışabilmesi için gerekli olan serbest radikaller sigara, x-ray cihazları ve diğer birçok kimyasallar ve elektronik eşyalar sebebiyle vücudumuzda normalden daha fazla dolaşırlar. Bu serbest radikaller yaşlanmaya ve kronik hastalıklara sebep olur. Toprakta yalın ayakla yürümenin faydası ise bu serbest radikalleri nötrleyerek vücuttaki dolaşımını azaltmaktır.

2) UYKU KALİTESİNİ ARTTIRIR

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Kronik uyku problemleri yaşayan biriyseniz toprak sizin ilacınız olabilir! Yalın ayakla toprağa basmak vücudunuzdaki stres hormonu olan kortizol seviyesini düşürerek uyku kalitenizin artmasını sağlar.

3) SPOR SONRASI OLUŞAN KAS AĞRILARININ GEÇMESİNİ KOLAYLAŞTIRIR

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İlk kez spor yapıyorsanız veya uzun aralardan sonra spora tekrar geri döndüyseniz başlangıçta ciddi kas ağrıları yaşarsınız. Sebebi kaslarda biriken laktik asitin oluşturduğu bir rahatsızlıktır. Masajlarla veya esneme hareketleriyle ağrıları hafifletseniz bile ağrıyı kesecek çözümler bulunmuyor. Yapılan son araştırmalara göre yalın ayak toprağa basmak antrenman sonrası oluşan kas ağrısını ciddi biçimde azaltıyor.

4) PSİKOLOJİNİZİ OLUMLU YÖNDE ETKİLER

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Gaetan Chevalier tarafından yapılan bir araştırmaya göre gün içinde en az bir saatini toprakta yalın ayak yürümeye ayıran kişiler, geçirmeyenlere oranla kendilerini ruhsal açıdan rahatlamış hissettiklerini rapor ettiler. Bilimsel çalışmalar kişisel yorumlara bağlı olsa da sonuçlar umut vaat ediyor. Gün içerisinde yalın ayak atacağınız birkaç adım stres, kaygı gibi birçok sorunda alternatif tedavi olarak görülebilir.

5) ADET ÖNCESİ SENDROMUNU (PMS) AZALTIR

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PMS, çoğu kadında baş ağrısı, duygusal değişimler, vücudun genelinde şişme ve ani depresyon olarak ortaya çıkıyor. Eğer PMS’i azaltmak için denediğiniz tüm öneriler işe yaramadıysa yalın ayakla toprakta yürümeyi deneyebilirsiniz. Üstte de belirttiğimiz gibi toprakta yürümek kortizol hormonu seviyesini düşürdüğünden adet öncesi sendromunuzla başa çıkmanızı kolaylaştırabilir.

6) KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

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Stres, tüm kötülüklerin anası. Stresli olduğumuzda genelde yemek yemeye yöneliriz ve seçtiğimiz yiyecekler yüksek oranda şeker ya da yağ içerir. Yine toprağın stres hormonu olan kortizolu azaltması özelliğinden yararlanarak yaptığımız kötü seçimlere son verebiliriz. Tabi ki toprakta yürürseniz kilo verirsiniz gibi bir şey söylemiyorum ancak yapacağınız seçimleri değiştirebilirsiniz.

7) KALP SAĞLIĞINIZA İYİ GELİR

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Yapılan araştırmalara göre, çıplak ayakla yürümenin kanın akışkanlığını arttırarak pıhtılaşmanın önüne geçtiği görülüyor. Böylece kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Yalın ayakla toprağa basmak, kırmızı kan hücreleri içerisindeki zeta potansiyelini arttırarak kırmızı kan hücresi sayısını arttırıyor. Negatif elektrik yüküyle yüklü olan kırmızı kan hücrelerinin artışı ise kan akışını hızlandırıyor ve pıhtılaşma önleniyor.

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