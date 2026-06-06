Bunu yiyen daha uzun yaşıyor! Dünyanın en sağlıklı kuruyemişi açıklandı

Kuruyemişler; lif, antioksidanlar, vitamin ve mineraller, sağlıklı yağlar ve protein içerir. Bu özellikleri sayesinde özellikle kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Kuruyemişler tek başına tüketilebildiği gibi; salatalara, yoğurda, tatlılara ve ara öğünlere de eklenebilir. Peki onlarca çeşit kuruyemiş arasından en sağlıklı olanları neler? Bilimsel liste açıklandı.

BADEM

Badem, yüksek E vitamini içeriğiyle öne çıkar. Antioksidan özelliği sayesinde hücreleri korur ve bağışıklık sistemini destekler. Kalp sağlığına katkı sağlayabilir. Kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olabilir ve bağırsak sağlığını destekler.

2. ANTEP FISTIĞI

Daha düşük kaloriye sahip olmasıyla dikkat çeker. B6 vitamini açısından zengindir. Antioksidan içerir. Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve metabolizmayı destekler.

3. CEVİZ

Omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin kuruyemişlerden biridir. Kalp sağlığını destekleR, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve beyin fonksiyonlarına katkı sağlar.

Beyin fonksiyonlarına katkı sağlayabilir

4. KAJU

Protein ve mineraller açısından güçlü bir kaynaktır. Kemik sağlığını destekler. Magnezyum içerir. Kan basıncını dengelemede etkilidir.

5. PİKAN CEVİZİ

Pikan cevizi, yüksek yağ içeriğine sahip olmasına rağmen bu yağların büyük bölümü sağlıklı yağlardan oluşur. Kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlayabilir.

6. MACADAMİA FINDIĞI

Macadamia fındığı, en yüksek yağ oranına sahip kuruyemişlerden biridir. Ancak içerdiği yağların çoğu sağlıklı yağlar grubundadır. Düşük karbonhidrat içeriğiyle dikkat çeker ve kalp dostu yağlar açısından zengindir.

7. BREZİLYA CEVİZİ

Brezilya cevizi, selenyum açısından dünyanın en zengin besin kaynaklarından biridir. Bu mineral bağışıklık ve tiroid fonksiyonları için önemlidir. Ancak aşırı tüketimi zararlı olabilir; uzmanlar günde yalnızca birkaç adet tüketilmesini önermektedir.

8. FINDIK

Fındık, E vitamini ve antioksidanlar açısından oldukça güçlü bir kuruyemiştir. Hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olur ve kalp sağlığını destekleyen besinler arasında yer alır.

9. YER FISTIĞI

Teknik olarak baklagil sınıfında yer alsa da besin değeri açısından kuruyemişlere benzer. Yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlar ve folat açısından zengin bir kaynaktır.

KURUYEMİŞ TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar kuruyemişlerin tuzsuz, şekersiz ve işlenmemiş şekilde tüketilmesini önermektedir. Sağlıklı olmalarına rağmen yüksek kalorili oldukları için porsiyon kontrolü önemlidir.