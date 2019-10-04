Bunun da rekoru olur mu demeyin olmuş! İşte o saçma rekorlar...

1955-2000 yılları arasındaki adıyla Guinness Rekorlar Kitabı, şu anki adıyla Guinness Dünya Rekorları her yıl kırılan rekorla yenisinin basıldığı bir referans kitabı. Guinness Rekorlar Kitabı, günümüz teknolojileri ve çağımızın trendleriyle değişerek gelişiyor. Bazen bir kişi kendi rekorunu tekrar kendi kırıyor, bazen de hiç hayal etmediğiniz kadar farklı rekorlar kırılıyor. Birazdan göreceğiniz dünya rekorları, Guinness Dünya Rekorları arasından seçilen en saçma rekorlar.
Amerika Birleşik Devletleri’nden Brittany Walsh tarafından, 31 Mart 2018 tarihinde bu rekora ulaşıldı.
Amerika Birleşik Devletleri’nden Joel Strasser, 7 Temmuz 2018 tarihinde bu rekora imza attı. Joel’in sakalına 3.500 kürdan yerleştirmesi 3 saat 13 dakika sürdü.
Amerikalı Joy Bleeker ve sahibi Dawn Bleeker, 16 Ocak 2018’de bu rekora imza attı.
20 Kasım 2018 tarihinde Rusya’dan Dmitry Arsenyev tarafından gerçekleştirildi.
21 Kasım 2018 tarihinde Hindistan’daki Nilanshi Patel’in saçları, dünya rekorunu kırdı.
Polonya’daki Bombel isimli at, yaşayan en kısa boylu at olarak 24 Nisan 2018 tarihinde rekorlar kitabına girdi.
2 Kasım 2018 tarihinde Amerikalı Getti Kehayova tarafından gerçekleştirildi.
Amerikalı çift Joe ve Michelle Gardner’ın sahip olduğu Humprey adlı boğa boyuyla rekor kırdı.
Full Sail Üniversitesi tarafından 30 Haziran 2017 tarihinde kayıtlara geçti.
Amerikalı Odilon Ozare tarafından 2 Nisan 2018 tarihinde elde edildi.
21 Temmuz 2017 tarihinde Amerika’da kayda geçti.
11 Mayıs 2017 tarihinde İngiltere’deki Louis Georgiou tarafından bu rekor kırıldı.
Sakakibara Kikai tarafından 7 Aralık 2018’de Japonya’da rekorlar kitabına girdi.
7 Ekim 2018’de İtalyan Tazio Gavioli tarafından yapıldı.
Geçirdiği kazadan sonra felç olan RockyNoHands, şu an oyun oynamaya özel bir aparatla devam ediyor ve 509 zaferle rekor kırdı.
18 Eylül 2017’de Scottsdale, Arizona’da bulunan Oregano’s Pizza Bistro’da Amerikalı Michelle Lesco tarafından gerçekleştirildi.
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