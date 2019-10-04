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Bunun da rekoru olur mu demeyin olmuş! İşte o saçma rekorlar...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Guinness Dünya Rekorlarına dahil olacak olsanız hangi alanda iddianızı ortaya koyardınız? Siz bunu düşünürken birazdan göreceğiniz insanlar akla hayale gelmeyen en ilginç alanlarda kırdıkları rekorlarla tarihe geçmişler. Ne diyelim belki size ilham verir. İşte o saçma rekorlar...

Bunun da rekoru olur mu demeyin olmuş! İşte o saçma rekorlar...

1955-2000 yılları arasındaki adıyla Guinness Rekorlar Kitabı, şu anki adıyla Guinness Dünya Rekorları her yıl kırılan rekorla yenisinin basıldığı bir referans kitabı. Guinness Rekorlar Kitabı, günümüz teknolojileri ve çağımızın trendleriyle değişerek gelişiyor. Bazen bir kişi kendi rekorunu tekrar kendi kırıyor, bazen de hiç hayal etmediğiniz kadar farklı rekorlar kırılıyor. Birazdan göreceğiniz dünya rekorları, Guinness Dünya Rekorları arasından seçilen en saçma rekorlar.

1. Ayak kullanarak en uzun ok atışı : 12.1 metre

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Amerika Birleşik Devletleri’nden Brittany Walsh tarafından, 31 Mart 2018 tarihinde bu rekora ulaşıldı.

2. En çok dövmeye sahip Lucky Diamond Rich

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3. Sakalına en fazla kürdan sığdırma rekoru : 3500 kürdan

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Amerika Birleşik Devletleri’nden Joel Strasser, 7 Temmuz 2018 tarihinde bu rekora imza attı. Joel’in sakalına 3.500 kürdan yerleştirmesi 3 saat 13 dakika sürdü.

4. Bir domuzu en kısa sürede kandırma rekoru

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Amerikalı Joy Bleeker ve sahibi Dawn Bleeker, 16 Ocak 2018’de bu rekora imza attı.

5. Pogo zıplama çubuğuyla en yüksek atlama : 3.3 metre

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20 Kasım 2018 tarihinde Rusya’dan Dmitry Arsenyev tarafından gerçekleştirildi.

6. Gençler arasında en uzun saç : 1.5 metre

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21 Kasım 2018 tarihinde Hindistan’daki Nilanshi Patel’in saçları, dünya rekorunu kırdı.

7. Yaşayan en kısa boylu at : 55 santimetre

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Polonya’daki Bombel isimli at, yaşayan en kısa boylu at olarak 24 Nisan 2018 tarihinde rekorlar kitabına girdi.

8. Çevrilen en geniş hulahop : 5.1 metre

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2 Kasım 2018 tarihinde Amerikalı Getti Kehayova tarafından gerçekleştirildi.

9. En küçük boğa : 67.5 santimetre boyunda

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Amerikalı çift Joe ve Michelle Gardner’ın sahip olduğu Humprey adlı boğa boyuyla rekor kırdı.

10. En büyük gitar amplifikatörü : 3 metre

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Full Sail Üniversitesi tarafından 30 Haziran 2017 tarihinde kayıtlara geçti.

11. En uzun şapka : 4 metre

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Amerikalı Odilon Ozare tarafından 2 Nisan 2018 tarihinde elde edildi.

12. En büyük masa tenisi raketi : 3.3 metre uzunluğunda, 1.8 metre genişliğinde

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21 Temmuz 2017 tarihinde Amerika’da kayda geçti.

13. En fazla Transformers ürünü bulunduran kişi : 2.111 ürün

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11 Mayıs 2017 tarihinde İngiltere’deki Louis Georgiou tarafından bu rekor kırıldı.

14. En büyük insansı araç : 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde

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Sakakibara Kikai tarafından 7 Aralık 2018’de Japonya’da rekorlar kitabına girdi.

15. Serçe parmakla barfiks çekme rekoru : 36

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7 Ekim 2018’de İtalyan Tazio Gavioli tarafından yapıldı.

16. QuadStick aparatıyla Fortnite oyununda en fazla zafer kazanarak rekor kıran RockyNoHands

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Geçirdiği kazadan sonra felç olan RockyNoHands, şu an oyun oynamaya özel bir aparatla devam ediyor ve 509 zaferle rekor kırdı.

17. En hızlı makarna yeme : 26.69 saniye

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18 Eylül 2017’de Scottsdale, Arizona’da bulunan Oregano’s Pizza Bistro’da Amerikalı Michelle Lesco tarafından gerçekleştirildi.

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