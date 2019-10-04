Bunun da rekoru olur mu demeyin olmuş! İşte o saçma rekorlar...

1955-2000 yılları arasındaki adıyla Guinness Rekorlar Kitabı, şu anki adıyla Guinness Dünya Rekorları her yıl kırılan rekorla yenisinin basıldığı bir referans kitabı. Guinness Rekorlar Kitabı, günümüz teknolojileri ve çağımızın trendleriyle değişerek gelişiyor. Bazen bir kişi kendi rekorunu tekrar kendi kırıyor, bazen de hiç hayal etmediğiniz kadar farklı rekorlar kırılıyor. Birazdan göreceğiniz dünya rekorları, Guinness Dünya Rekorları arasından seçilen en saçma rekorlar.

1. Ayak kullanarak en uzun ok atışı : 12.1 metre

Amerika Birleşik Devletleri’nden Brittany Walsh tarafından, 31 Mart 2018 tarihinde bu rekora ulaşıldı.

2. En çok dövmeye sahip Lucky Diamond Rich

3. Sakalına en fazla kürdan sığdırma rekoru : 3500 kürdan

Amerika Birleşik Devletleri’nden Joel Strasser, 7 Temmuz 2018 tarihinde bu rekora imza attı. Joel’in sakalına 3.500 kürdan yerleştirmesi 3 saat 13 dakika sürdü.

4. Bir domuzu en kısa sürede kandırma rekoru

Amerikalı Joy Bleeker ve sahibi Dawn Bleeker, 16 Ocak 2018’de bu rekora imza attı.

5. Pogo zıplama çubuğuyla en yüksek atlama : 3.3 metre

20 Kasım 2018 tarihinde Rusya’dan Dmitry Arsenyev tarafından gerçekleştirildi.

6. Gençler arasında en uzun saç : 1.5 metre

21 Kasım 2018 tarihinde Hindistan’daki Nilanshi Patel’in saçları, dünya rekorunu kırdı.

7. Yaşayan en kısa boylu at : 55 santimetre

Polonya’daki Bombel isimli at, yaşayan en kısa boylu at olarak 24 Nisan 2018 tarihinde rekorlar kitabına girdi.