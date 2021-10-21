Bünyamin Gezer’den Metin Tokat’a ağır itham: Rezil oldu, kovuldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından sarı - lacivertlilerde başkan Ali Koç'un hakem Ali Şansalan'a 'Ali Maçalan' demesi ve taraftarı futbol düzeninin değişmesi için ayaklanmaya çağırması sonrasında Merkez Hakem Kurulu (MHK), üyelerden Metin Tokat ile yollarını ayırdı.

"YİNE REZİL OLDU, KOVULDU"

TRTSpor’un yorumcusu eski hakem Bünyamin Gezer ise Metin Tokat’a ağır eleştirilerde bulundu. Gezer, Twitter hesabından attığı mesajda Metin Tokat’ın rezil olduğunu yazdı. Gezer, Tokat’ın MHK eski Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından da istifaya zorlandığını ancak onun istenmediği halde gitmediğini söyledi.

İşte Gezer’in tweet’i: “Metin Tokat hür iradesiyle istifa etmiş! inandık mı? Hayır. Yusuf Namoğlu, başkanvekilliğinden aldı, istifaya zorladı. İstenmediği yerde kaldı, gitmedi. Serdar Tatlı da aynı uygulamayı yaptı. Yine rezil oldu, yine gitmedi, gitmeyecekti de. Kafasına taş düşmediğine göre.. Kovuldu mu? Evet.”



