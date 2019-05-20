Burada aslanlarla birlikte yaşıyorlar!

Hayvanlar aleminin ‘Kralı’, Afrika kıtasının beş büyüğünden biri, gezegenin en özel yaratıklarından aslanların varlığı da iklim değişiklikleri, avcılık gibi nedenlerden ötürü tehdit altında. Son 50 yılda, vahşi doğada bulunan aslan sayısının 500 binden 20 bine düştüğünü söylersek bu tehditin boyutunu biraz daha iyi anlayabilirsiniz.

Glen Garriff Conservation, Güney Afrika’daki aslan popülasyonunun korunmasına yardım etmek ve aslanlarla ilgili daha fazla çalışma yapılmasına destel olarak onlar hakkında daha fazla bilgi edinebilmemizi sağlamak amacıyla ortaya çıkan kuruluşlardan biri. Himayesindeki 70’ten fazla aslanın yaşadığı vahşi yaşam alanı, Johannesburg’dan 3 saat uzaklıkta bulunuyor.

Bu muhteşem deneyim, özellikle geceleri karanlık çöktüğünde evin etrafındaki aslanların kükremeye başlamasıyla tüyler ürpertecek kadar büyüleyici bir hale dönüşüyor.

Hepsi GG Conservation tarafından koruma altına alınmış bu aslanlar, Güney Afrika Doğa Koruma’nın koyduğu standartlara uygun, tamamen güvenli çitlerle çevrili bir alanda bulunuyor. Bu nedenle aslanlar birbiriyle ‘konuşmaya’ başladığında, korkmak yerine bu deneyimin keyfini rahatça çıkarabilirsiniz.