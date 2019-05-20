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Burada aslanlarla birlikte yaşıyorlar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 20.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Doğa belgeselleri izlemeyi sevenler unutulmaz bir deneyim yaşamaya ne dersiniz? Öyle bir ortam düşünün ki, televizyonda gördüğünüz canlılara sadece bir adım uzaktasınız... İşte rüyalarınızı süsleyen tatile sahip olmak için gitmeniz gereken yer...

Burada aslanlarla birlikte yaşıyorlar!

Hayvanlar aleminin ‘Kralı’, Afrika kıtasının beş büyüğünden biri, gezegenin en özel yaratıklarından aslanların varlığı da iklim değişiklikleri, avcılık gibi nedenlerden ötürü tehdit altında. Son 50 yılda, vahşi doğada bulunan aslan sayısının 500 binden 20 bine düştüğünü söylersek bu tehditin boyutunu biraz daha iyi anlayabilirsiniz.

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Glen Garriff Conservation, Güney Afrika’daki aslan popülasyonunun korunmasına yardım etmek ve aslanlarla ilgili daha fazla çalışma yapılmasına destel olarak onlar hakkında daha fazla bilgi edinebilmemizi sağlamak amacıyla ortaya çıkan kuruluşlardan biri. Himayesindeki 70’ten fazla aslanın yaşadığı vahşi yaşam alanı, Johannesburg’dan 3 saat uzaklıkta bulunuyor.

Bu muhteşem deneyim, özellikle geceleri karanlık çöktüğünde evin etrafındaki aslanların kükremeye başlamasıyla tüyler ürpertecek kadar büyüleyici bir hale dönüşüyor.

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Hepsi GG Conservation tarafından koruma altına alınmış bu aslanlar, Güney Afrika Doğa Koruma’nın koyduğu standartlara uygun, tamamen güvenli çitlerle çevrili bir alanda bulunuyor. Bu nedenle aslanlar birbiriyle ‘konuşmaya’ başladığında, korkmak yerine bu deneyimin keyfini rahatça çıkarabilirsiniz.

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Her iki evin de açık havada keyif yapabileceğiniz terasları, konforlu yatak odaları, eksiksiz donatılmış mutfakları bulunuyor.

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Burası bir koruma alanı olduğu için, aslanların haricinde zebralar, deve kuşları ve impalalar gibi daha birçok canlıyı görebileceğiniz turlara da çıkabilirsiniz.

Dışarıdaki dünyayı unutup, doğa ananın görkemine ve gezegenin en etkileyici canlılarından birinin yaşamına bu kadar yakından tanıklık etmek, kuşların şarkılarını dinleyip Afrika’nın gerçek ruhunu doyasıya yaşamak gerçekten benzersiz bir deneyim. Üstelik burada konaklamak için ödediğiniz tüm bedel, yine aslanların korunması için harcanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika aslan

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