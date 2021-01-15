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Burada bir kaçak var: Lupin, La Casa De Papel’e sızdı!

15.01.2021 08:47 | Son Güncelleme:
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Burada bir kaçak var: Lupin, La Casa De Papel’e sızdı!

Netflix yeni dizisi Lupin için yaptığı reklam çalışmasında başrol oyuncusu Omar Sy, La Casa De Papel kadrosuna sızdı.

Netflix, Arsène Lupin’in maceralarından ilhamla hayat bulan yeni dizisi Lupin‘in tanıtımı için dizinin başrol oyuncusu Omar Sy’ın bir kere daha başrolde olduğu bir kampanya hazırladı.

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Yeni dizisinin afişini karakterinin tabiatına yakışır şekilde, kimliğini kimseye açık etmeden Paris’teki Palais-Royal – Musée du Louvre metro hattının duvarına asan Omar Sy, kampanyanın amacını şöyle özetliyor:

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“Dizide canlandırdığım Assane adlı karakter dikkat dağıtmakta ustalaşmış bir adam. Doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kıyafetle nerede olursa olsun istediği kişinin kimliğine bürünerek hedeflerine ulaşmayı başarabilir. Bugün size, kurgu yapımlarda olduğu gibi gerçek hayatta da baktığımız şeyleri bazen göremediğimizi ispat edeceğiz.”

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La Casa de Papel ve Umbrella Academy gibi uluslararası üne kavuşmuş dizilerin afişlerinin, Omar Sy’ın araya karıştığı versiyonlarının da hazırlandığı kampanya, Publicis Groupe’un yapay zekâ modeli Marcel’in imzasını taşıyor. (MediaCat)

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