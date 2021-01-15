Rocky’di Rambo’ydu derken şimdi süper kahraman oldu! Sylvester Stallone’lu Samaritan’dan ilk kareler geldi

Sinemanın en sevilen türlerinden biri olan süper kahraman filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. 70’li ve 80’li yılların süper gücü olmasa da süper kahramanı ilan edilen John Rambo ve Rocky Balboa’yı canlandıran Sylvester Stallone, yeni filmi Samaritan’da emekli bir süper kahraman olarak izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Overlord ve Son of a Gun filmleriyle tanınan yönetmen Julius Avery, yeni filmini şu sözlerle tanıtıyor:

“Bizim zamanımızda süper kahramanlar yoktu. Sadece aksiyon kahramanları vardı ve Sylvester Stallone bir süper kahramana en yakın insandı. Şimdi onu süper kahraman filminde izlemek yepyeni bir his olacak ve insanların da seveceğini düşünüyorum.”

SAMARİTAN HAKKINDA

Samaritan ile süper kahramanlığa yeni bir pencereden bakacağız. Filmde yan komşusunun 20 yıl önce ortalıktan kaybolmuş bir süper kahraman olduğunu öğrenen bir gençle tanışacağız. Filmin tonu da bir yandan Stallone’nun karakterinin yaşlılığı ve gencimizin kendini bulma çabaları arasında kurulacak.

Samaritan’da Sylvester Stallone’nun gizli kimliğini öğrenen genç çocuk rolünü Javon Walton üstleniyor. Walton’u Euphoria’daki Ashtray rolüyle hatırlayabilirsiniz. Filmin kötü adamını da Game of Thrones’un Euron Greyjoy’u Pilou Asbæk canlandıracak.

Samaritan’ın 4 Haziran 2021’de sinemalarda yayınlanması planlanıyor.



