Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Rocky’di Rambo’ydu derken şimdi süper kahraman oldu! Sylvester Stallone’lu Samaritan’dan ilk kareler geldi

Rocky’di Rambo’ydu derken şimdi süper kahraman oldu! Sylvester Stallone’lu Samaritan’dan ilk kareler geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 15.01.2021 07:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rocky’di Rambo’ydu derken şimdi süper kahraman oldu! Sylvester Stallone’lu Samaritan’dan ilk kareler geldi

Sylvester Stallone’un emekli bir süper kahramanı canlandırdığı Samaritan filminden ilk kareler yayınlandı.

Sinemanın en sevilen türlerinden biri olan süper kahraman filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. 70’li ve 80’li yılların süper gücü olmasa da süper kahramanı ilan edilen John Rambo ve Rocky Balboa’yı canlandıran Sylvester Stallone, yeni filmi Samaritan’da emekli bir süper kahraman olarak izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Overlord ve Son of a Gun filmleriyle tanınan yönetmen Julius Avery, yeni filmini şu sözlerle tanıtıyor:

“Bizim zamanımızda süper kahramanlar yoktu. Sadece aksiyon kahramanları vardı ve Sylvester Stallone bir süper kahramana en yakın insandı. Şimdi onu süper kahraman filminde izlemek yepyeni bir his olacak ve insanların da seveceğini düşünüyorum.”

Televizyonda dizi kalitesini arşa çıkaran en iyi HBO dizileriDönüşü muhteşem olacak

SAMARİTAN HAKKINDA

Samaritan ile süper kahramanlığa yeni bir pencereden bakacağız. Filmde yan komşusunun 20 yıl önce ortalıktan kaybolmuş bir süper kahraman olduğunu öğrenen bir gençle tanışacağız. Filmin tonu da bir yandan Stallone’nun karakterinin yaşlılığı ve gencimizin kendini bulma çabaları arasında kurulacak.

Samaritan-Sylvester-Stallone--768x408

Samaritan’da Sylvester Stallone’nun gizli kimliğini öğrenen genç çocuk rolünü Javon Walton üstleniyor. Walton’u Euphoria’daki Ashtray rolüyle hatırlayabilirsiniz. Filmin kötü adamını da Game of Thrones’un Euron Greyjoy’u Pilou Asbæk canlandıracak.

Samaritan’ın 4 Haziran 2021’de sinemalarda yayınlanması planlanıyor.

Engin Günaydın’ın sakladığı gerçek ortaya çıktı! Meğer Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u...Engin Günaydın’ın sakladığı gerçek ortaya çıktı! Meğer Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Dönüşü muhteşem olacakDönüşü muhteşem olacak
Zonguldak'ta saklı bir cennet!Zonguldak'ta saklı bir cennet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dönüşü muhteşem olacak

Dönüşü muhteşem olacak

10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

‘Kuyruk acısı’ deyiminin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü?

‘Kuyruk acısı’ deyiminin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü?

Bilim insanları için bile hala gizemini koruyan 8 nokta!

Bilim insanları için bile hala gizemini koruyan 8 nokta!

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Diğer Haberler

True Blood yıldızı Anna Paquin ikinci Oscar peşinde

True Blood yıldızı ikinci Oscar peşinde

Televizyonda dizi kalitesini arşa çıkaran en iyi HBO dizileri

Dönüşü muhteşem olacak

Sean Bean, 10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

Aksiyon ustası Liam Neeson, Disney’e açık çek verdi: 'Beni alın'

Aksiyon ustasından Disney’e açık çek

Cehennem Melekleri bitti demeden bitmez!

Cehennem Melekleri bitti demeden bitmez!

Amazon niyeti bozdu: Chris Pratt’li The Tomorrow War için 200 milyon dolar...

Bu film için 200 milyon dolar vermeye hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.