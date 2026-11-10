Burada dedikodu yapmayı yasakladılar: Yakalanan hem para ödüyor hem çöp topluyor

Filipinler'in başkenti Manila'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde bulunan Binalonan kasabasında dedikodu yapmak yasaklandı. Belediye yönetimi, toplum içinde söylentilerin yayılmasını önlemek ve insanların söylediklerinden sorumlu olmasını sağlamak amacıyla yeni bir yerel düzenlemeyi yürürlüğe koydu.

Kurala göre ilk kez dedikodu yaptığı tespit edilen kişiler 200 Filipin pesosu (yaklaşık 3,8 dolar) para cezası ödeyecek ve üç saat boyunca sokaklarda çöp toplayacak. Aynı davranışı tekrarlayanlara ise 20 dolara kadar para cezası ve sekiz saat toplum hizmeti uygulanacak.

Düzenlemede hangi sözlerin dedikodu sayılacağı açıkça belirtilmese de Belediye Başkanı Ramon Guico, kasaba sakinlerinin ilişkileri veya maddi durumları hakkında söylenti yayılmasını cezalandırılabilecek davranışlara örnek gösterdi.

DEDİKODU YASAĞI 2017'DEN BERİ UYGULANIYOR

İlk bakışta şaşırtıcı görünen uygulama, aslında Binalonan kasabasının Moreno mahallesinde 2017 yılından bu yana hayata geçiriliyor.

Bu mahallede kamuya açık alanlarda dedikodu yaptığı belirlenen bazı sakinlere 500 peso (yaklaşık 10 dolar) para cezası verildi ve öğleden sonralarını çöp toplayarak geçirmeleri istendi.

Ancak bugüne kadar ikinci kez aynı ihlali yapan kimsenin cezalandırılmadığı belirtildi. Bunun nedeni olarak da kasaba sakinlerinin dedikoducu olarak tanınmak istememesi gösterildi.

It is in fact feasible to ban gossip: “'We haven’t had to punish anyone for a second offense,' Ms. Manaois said. 'No one wants to be seen as a gossipmonger.'” https://t.co/1AzTB5NPuO — Robin Hanson (@robinhanson) April 26, 2019

BELEDİYE BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Ramon Guico, özellikle yaz aylarında dedikodunun arttığını söyledi. Sıcak havalarda gölge alanlarda bir araya gelen insanların başkalarının özel hayatı, evlilikleri ve borçları hakkında konuştuğunu belirtti.

Guico, dedikodunun yasaklanmasının ifade özgürlüğünü kısıtlamadığını savunarak düzenlemenin iftira ve söylentilerden etkilenen kasaba sakinlerini korumayı amaçladığını ifade etti.

Belediye başkanı, uygulamanın insanların söyledikleri her sözün sorumluluğunu taşıdığını hatırlatmak için hazırlandığını belirterek Binalonan'ın güvenli ve yaşanabilir bir yer olarak tanınmasını istediklerini söyledi.