Herkes çöpe atıyor ama temizlikte işe yarıyor! Kavanozun içine koyup 1 hafta bekletin

Evde kolayca hazırlanabilen temizlik ürünleri arasında yer alan portakal kabuğu ve beyaz sirke karışımı, günlük temizlikte farklı yüzeylerde kullanılabiliyor.

Florida Üniversitesi tarafından paylaşılan tarifte, normalde çöpe atılan portakal kabuklarının beyaz sirkeyle bir araya getirilmesi öneriliyor. Bir litrelik kavanozda hazırlanan karışım, bir hafta bekletildikten sonra sprey şişesine aktarılarak kullanılabiliyor.

Üniversitenin UF/IFAS uzmanları tarafından hazırlanan ev yapımı temizlik ürünleri rehberinde de bu tarife yer veriliyor.

PORTAKAL KABUĞU VE SİRKEYLE EV YAPIMI TEMİZLEYİCİ NASIL HAZIRLANIR?

Bu çok amaçlı temizlik ürününü hazırlamak için yalnızca iki malzemeye ve bir litrelik kavanoza ihtiyaç duyuluyor.

Malzemeler

4 adet portakalın kabuğu

1 litrelik kavanozu dolduracak kadar beyaz sirke

Hazırlanışı

Dört portakalın kabuklarını bir litrelik kavanoza koyun. Kavanozu tamamen dolduracak kadar beyaz sirke ekleyin. Karışımı bir hafta boyunca bekletin. Bir haftanın sonunda sıvıyı süzerek sprey başlıklı bir şişeye aktarın.

Hazırlanan karışım, günlük ev temizliğinde farklı yüzeylerde kullanılabiliyor.

KULLANMADAN ÖNCE BU UYARIYA DİKKAT!

Sirke asidik yapısı nedeniyle her yüzeyde güvenle kullanılamıyor. Özellikle mermer, doğal taş ve bazı hassas yüzeylerde aşınma veya matlaşmaya neden olabiliyor. Bu nedenle karışımı kullanmadan önce yüzeyin küçük ve görünmeyen bir bölümünde denemek gerekiyor.

Ayrıca bu karışım dezenfektan olarak değerlendirilmemeli. Sirke ve portakal kabuğuyla hazırlanan ürünün tüm mikropları öldürdüğü düşünülmemeli.