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4 yıl boyunca fark etmedi! 25 dolara aldığı koltuğun içinden servet çıktı

Kanada'da ikinci el mağazasından yalnızca 25 dolara koltuk satın alan bir kadın, yıllar sonra hayatının sürprizini yaşadı. Koltuğu aldıktan 4 yıl sonra minderlerin arasında bulduğu eski saatin, dünyaca ünlü bir lüks saat markasının koleksiyoncular tarafından aranan nadir modellerinden biri olduğu ortaya çıktı. Saatin gerçek değeri ise dudak uçuklattı.

4 yıl boyunca fark etmedi! 25 dolara aldığı koltuğun içinden servet çıktı
Gökçen Kökden

Kanada'da yaşayan ve kimliği açıklanmayan bir kadın, ikinci el mağazasından 25 dolara satın aldığı koltuğun minderleri arasında yıllar sonra oldukça değerli bir saat buldu. İlk bakışta eski bir kol saati gibi görünen parçanın, saat koleksiyoncuları arasında büyük ilgi gören nadir bir modeli olduğu ortaya çıktı. Saatin değeri ise 250 bin doların üzerinde olduğu belirlendi.

KOLTUĞU 25 DOLARA ALDI, DÖRT YIL SONRA SERVET BULDU

4 yıl boyunca fark etmedi! 25 dolara aldığı koltuğun içinden servet çıktı 1

Kadın, ikinci el mağazasından satın aldığı koltuğu dört yıl boyunca kullandı. Ancak bir gün minderlerin arasına sıkışmış eski bir kol saati buldu. Saatin değerli olabileceğini düşünen kadın, önceki sahibine ulaşma imkanı bulunmadığı için lüks ikinci el saat alım satımı yapan bir şirketle iletişime geçti. Bulduğu saatin bir dünyaca ünlü bir saat markası olduğunu anlamıştı ancak gerçek değerinin ne kadar yüksek olabileceğini bilmiyordu.

SAATİN DEĞERİ 250 BİN DOLARIN ÜZERİNDE ÇIKTI

Bob's Watches şirketinin sahibi Paul Altieri'nin anlattığına göre kadın, saatin kaybolma ihtimali nedeniyle kargoyla gönderilmesini istemedi. Ayrıca saati değerlendirmek için Kanada'dan Kaliforniya'ya seyahat edecek maddi imkana da sahip değildi. Bunun üzerine Altieri, saati incelemesi için Kanada'ya uzman bir isim gönderdi. Yapılan incelemede saatin orijinal olduğu doğrulandı. Üstelik bulunan modelin değerinin 250 bin doların üzerinde olduğu belirlendi. Kadın, saati yaklaşık 250 bin dolar karşılığında şirkete sattı.

MEĞER KOLEKSİYONCULARIN PEŞİNDE OLDUĞU MODEL ÇIKMIŞ

Koltuğun arasından çıkan saatin, son derece nadir bulunan “Paul Newman” kadranlı versiyonu olduğu anlaşıldı. Bu model, özellikle eski saat koleksiyoncuları arasında oldukça değerli kabul ediliyor. Bu nedenle söz konusu saatler, nadirlikleri ve koleksiyon değerleri nedeniyle yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.

PARAYLA NE YAPACAĞINI DA AÇIKLADI

Koltuğun minderleri arasından bulduğu saat sayesinde yaklaşık 250 bin dolar kazanan kadına, parayı nasıl değerlendireceği de soruldu. Kadın, kazandığı parayla bir ev satın almayı ve estetik ameliyat yaptırmayı planladığını söyledi. Yalnızca 25 dolarlık ikinci el bir koltukla başlayan hikaye, yıllar sonra yüz binlerce dolarlık bir keşfe dönüştü.

Not: Görsel temsili olarak yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada hazine
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