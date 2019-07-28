Burada gizlenmiş kurbağayı bulabilecek misiniz?

Normalde gözümüzü korkutacak hayvanların küçük halleri, kimisinin mükemmel kamüflaj yeteneği, kimisinin inanılmaz yaratıdılışı sizleri hayrete düşürecek.
İşte o görseller...
1. "Bugün tıknaz bir güve, nişanlımın üzerine kondu! Çok tatlı ve kanatlarının altı da parlak pembe renginde!"
2. "Annem neredeyse bu küçük şeyin üstüne oturuyordu."
3. "Bu minik tavşan, aptal kedimin elinden kurtuldu. Şimdi stabil durumda ve serbest bırakılmaya hazır."
4. Tombiş ve de minik bir kedi!
5. Minnacık bir kertenkele
6. Ufacık bir yılan
7. Avusturalya'da bulunan keseli bir cüce sıçan
8. Minik ördekler uykuya dalıyor
9. Utangaç bir balık
10. Minik bir 8 bacaklı
11. Küçücük beyaz bir güve
12. Lalenin içine saklanmış minik bir fare
13. Dikkatli bakın! Orada gizlenmiş bir kurbağa var
14. "Fotoğraftan pek anlaşılmıyor ama aslında bu kuş baya kilolu."
15. Bu kertenkele minik bir ejderha gibi!
16. "İnsanlar güzel birer yastık."
17. Fotoğraftaki bu minik henüz bir saattir dünyada!
18. "Bir minik, daha miniğiyle tanışıyor."
19. "Peygamber develerinin hep tatlı olduğunu düşünmüşümdür."
20. "Küçük ama sesli. Arkadaşım ağustosböceği."
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