Burada nasıl yazılır, burada yazımı nasıl olmalıdır? Burada mı burda mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burada kelimesi, günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler arasında yer alır. Hem yazılı dilde hem de konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimenin nasıl yazıldığı konusunda karışıklıklar mevcuttur. Konuşma dilinde harf yutma, ağız farklılığı gibi sebeplerden kaynaklanan birtakım sebeplerden dolayı, bazı kelimelerde bozulmalar meydana gelir. Bu yüzden yazı dilinde de sıklıkla imla hataları yapılır. Türk Dil Kurumu, kelime anlamlarını, yazılış şekillerini ve daha birçok dil bilgisi kurallarını belirlemiştir. Buna göre burada kelimesinin doğru yazılışı da TDK tarafından açıklanmıştır.

Türkçe kelime haznesi bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Dilimizde bulunan her kelimenin nasıl yazılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak, söyleniş ve yazılış farklılıklarından kaynaklanan pek çok imla hatası yapılmaktadır. Anlam bozulmalarının önüne geçebilmek ve daha sağlıklı bir iletişim kurabilmek için kelimelerin doğru yazılışına dikkat edilmelidir. Türkçede yer alan "burada" yazımı kafa karıştıran kelimeler arasında yer alır. Bu kelime genellikle konuşma dilindeki gibi aradaki ünlü harf yok sayılarak "burda" biçiminde yazılır. Bir diğer yazılış şekli ise "bura da" olarak görülür. Her iki yazım şekli de yanlıştır. Burada TDK tarafından nasıl yazılması gerektiği belirtilen bir kelimedir. Buna göre kelimenin doğru yazılışı "burada" şeklinde olmalıdır.

Burada doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan burada kelimesi, en çok yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer alır. Konuşma dilinde burda biçiminde söylense de yazı dilinde bu şekilde yazılması uygun değildir. Dilimizde yer alan bütün kelimelerin doğru yazılışları Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan sözlüklerde belirtilir. Buna göre burada yazımı, harf eksiltmeden ve birleşik yazarak "burada" biçiminde olmalıdır. "Burada mı burda mı?" sorusu için doğru kullanım şu şekildedir: