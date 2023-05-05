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Burak Deniz Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' dansıyla ortalığı yıktı geçti! "Bu yakışıklılık halis mi?"

05.05.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Şahmaran dizisiyle izleyicinin karşısına çıkan Burak Deniz, bir medya ve eğlence etkinliğine katılmak için gittiği Hindistan’da sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncunun sahnede Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' dansını yaptığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Burak Deniz Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' dansıyla ortalığı yıktı geçti! "Bu yakışıklılık halis mi?"

Burak Deniz, sansasyonel olaylarıyla uzun süredir magazin basınının gündeminden düşmüyor. Hindistan'da bir etkinliğe katılan oyuncu, sunucunun isteği üzerine sahnede dans etti, görenler gözlerini alamadı.

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Son dönemde Nilperi Şahinkaya ile olan olaylarıyla gündemde olan Deniz, bir süredir ortalarda görünmüyordu.

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Sessiz sedasız bir etkinlik için Hindistan'a giden ünlü oyuncu, Hint hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

KUZU KUZUYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Burak Deniz, sahnede yaptığı dansın görüntüleri viral oldu. Ünlü oyuncu büyük bir kalabalığın olduğu sahnede sunucuyla beraber Tarkan'ın Kuzu Kuzu şarkısında dans etti.

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Salaş bir kıyafet tercih ettiği görülen Deniz, dansıyla izleyicilerden tam not aldı. İşte ünlü oyuncunun dans ettiği anlar...

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