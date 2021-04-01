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Burak Deniz ve Didem Soydan çifti koronavirüse yakalandı

01.04.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maraşlı adlı dizide başrolü üstlenen Burak Deniz ile manken sevgilisi Didem Soydan koronavirüse yakalandı.

Burak Deniz ve Didem Soydan çifti koronavirüse yakalandı

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz ve manken sevgilisi Didem Soydan koronavirüse yakandı.

Alınan tüm tedbirlere rağmen birçok setin oyuncusu ve set çalışanlarında koronavirüse rastlanmaya devam ediyor.

Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrolde oynayan Burak Deniz’in koronavirüs testi pozitif çıkınca, sete ara verilmek zorunda kalındı! Deniz’in karantinaya girdiği ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

HAFİF SEMPTOMLARLA ATLATIYORLAR

Magazin kuryesinin haberine göre; Koronavirüs'e yakalanan yakışıklı oyuncu Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan'ın da testinin pozitif çıktığı, ikilinin birlikte karantinada oldukları ve hastalığı hafif semptomlarla atlattıkları öğrenildi.

Alina Boz, Netflix için çekilen Aşk 101 dizisinin çekimleri sırasında Eylül ayında koronavirüse yakalanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı dizisi Burak Deniz Didem Soydan
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