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Burak Elmas gitmeden 3 dünya yıldızını alıyor! Birisi çok tanıdık isim Elneny...

07.05.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Haziran'daki kongrede yeniden başkan olmak isteyen Burak Elmas, şampiyonluk kadrosu kurmaya kararlı. Başkan'ın transferde tam yetki verdiği Campos ve Sensibile, yıldız oyuncularla masada. Sağ kanada Bernardeschi takviyesi için düğmeye basan Sarı- Kırmızılılar, orta sahaya yine sözleşmesi sona erecek olan isimlerden Mohamed Elneny ve Xeka'yı transfer etmek üzere harekete geçti.

Burak Elmas gitmeden 3 dünya yıldızını alıyor! Birisi çok tanıdık isim Elneny...
Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Galatasaray transferde sürpriz hamleler yapmaya devam ediyor. Seçim süreci nedeniyle tüm operasyon tıkanma noktasına gelirken, Burak Elmas'ın 11 Haziran'da yapılacak kongrede yeniden adaylığını koyma kararı almasıyla tablo tamamen tersine döndü. Geçen sezon başındaki gençleşme operasyonunu da rafa kaldıran Elmas, şampiyonluk kadrosu kurmaya kararlı. Bunun için sportif danışman Campos ile sportif direktör Sensibile'ye tam yetki veren Burak Elmas'ın önceliği, sözleşmesi sona erecek olan yıldızlarda. Bu doğrultuda gündeme ilk olarak Juventus'un İtalyan sağ açığı Federico Bernardeschi gelmişti. Galatasaray'ın İtalyan sportif direktörü Pasquale Sensibile, bu transferle bizzat ilgileniyor. 28 yaşındaki oyuncu, menaceriyle birlikte gelen teklifleri değerlendirmeye almış durumda.

CAMPOS: BENDEN HABER BEKLE

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Cim Bom'un bu sezon ligde yaşadığı düşüşün belki de en önemli etkenlerinden olan orta sahadaki zaafiyeti de bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, çok önemli isimlerle görüşüyor. Lille'deki kontratı sona erecek olan Xeka, listenin ilk sırasında. Portekizli futbolcuyla, vatandaşı Luis Campos temas halinde. Campos'un, birçok takımdan teklif alan 27 yaşındaki oyuncuya, "Kimseyle anlaşma, benden haber bekle. Seçimi kazanırsak seninle iyi bir kontrat yapabiliriz" dediği öğrenildi. Başta Benfica olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün ilgi gösterdiği Xeka'nın da Campos'un isteği üzerine beklemeye geçtiği bildirildi.

MİLLİ TAKIM KAMPINDA KONUŞTU

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Sağ kanada Bernardeschi, 8 numaraya Xeka takviyeleri yapmayı hedefleyen Galatasaray'da, ön liberonun 1 numaralı adayı ise Mohamed Elneny. Türkiye'de daha önce kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Arsenal'e veda etmeye hazırlanıyor. Premier Lig kulüplerinden şu ana kadar beklediği teklifleri alamayan Elneny'nin en ciddi talibi Galatasaray gibi görünüyor. Daha önce milli takım kampında vatandaşı Mostafa Mohamed ile Galatasaray hakkında konuşan Elneny, şartlarının kabul edilmesi durumunda bu transfere çok sıcak bakıyor. Sportif danışman Campos, tecrübeli orta sahanın transferiyle de bizzat ilgileniyor.

(FANATİK)


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Galatasaray Futbol Kulübü
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