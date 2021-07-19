Burak Elmas'tan olay yaratacak Gedson iddiası!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes transfer süreci hakkında isim vermeden Beşiktaş'ın Portekizli futbolcu için ödeyemeyeceği bir bonservis bedeli teklif ettiğini iddia etti. Gedson için bir Türk kulübünün yaptığı teklifin belgesinin elinde olduğunu ifade etti.

"CENTİLMENLİK İKİ TARAFLI OLUR!"

Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur. Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz" dedi.

