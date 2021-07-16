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Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar büyüdü

16.07.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Burak Hakkı, Sema Şimşek ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar ile birlikte çekildiği fotoğrafları, "Evlat... Gururum... Hep iyilerle karşılaş" notuyla Instagram'dan yayınladı.

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar büyüdü

2012'de 10 yıllık evliliklerini noktalayan oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar, büyüdü.

Hakkı, önceki gün oğluyla birlikte Alaçatı'daki bir kafeye vakit geçirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, Rüzgar ile çekilen fotoğraflarını yayınladı.

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"HEP İYİLERLE KARŞILAŞ"

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, paylaşımlarında, "Evlat... Gururum... Hep iyilerle karşılaş" ifadelerini kullandı.

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Fotoğraflarda, 13 yaşındaki Rüzgar'ın, annesi Sema Şimşek'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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