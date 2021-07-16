2012'de 10 yıllık evliliklerini noktalayan oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar, büyüdü.
Hakkı, önceki gün oğluyla birlikte Alaçatı'daki bir kafeye vakit geçirdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, Rüzgar ile çekilen fotoğraflarını yayınladı.
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, paylaşımlarında, "Evlat... Gururum... Hep iyilerle karşılaş" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflarda, 13 yaşındaki Rüzgar'ın, annesi Sema Şimşek'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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