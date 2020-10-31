Burak Hakkı yıllar sonra açıkladı: Korkuyorum, kimseye söyleyemiyorum!

1994 Best Model of Turkey birincisi Burak Hakkı, son dönemlerde kendisine sakin bir yaşam seçti. Çanakkale'deki çiftliğinde hem organik ürünler yetiştiren, hem de huzurlu bir yaşam süren 48 yaşındaki oyuncu, en büyük fobisini itiraf etti.
Eski yıllarda uzun uçuşlar yapan oyuncunun yaşadığı zorlu bir seyahat, Burak Hakkı'nın tüm hayatını değiştirdi. Yıllar önce Kayseri'den İstanbul'a uçakla yaptığı yolculuk sırasında kabus dolu anlar yaşayan oyuncu, o günü Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a anlattı.
"Kapadokya'da çekilen bir dizide oynuyordum. Oğlumu görmek için her hafta sonu İstanbul'a gidip geliyordum. Bir seyahatimde çok feci şekilde türbülans oldu ve uçak korkum o zaman başladı. O günden sonra bütün seyahat planlarım değişti."
Çok mecbur kalmadığı sürece uçağa binmediğini belirten Hakkı, zorunlu olduğu yolculuklarda yaşadığı hislerini de şu şekilde ifade etti:
"Uçak hafif sallansa ellerim terliyor, titriyorum, sanki bir şey beni aşağı çekiyor gibi hissediyorum. Tansiyonum düşüyor, fenalaşıyorum. Bu nedenle eğer uçağa binmek zorunda kalmışsam mutlaka sakinleştirici bir ilaç alırım."
Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'da bir tiyatro oyununda rol alan oyuncu, "Atina'da tiyatro yaparken arabayla gidip geliyordum. Bir kere rol arkadaşım Yannis Aivazis ile bir programa katılmamız gerekti. Birlikte gideceğimiz organizasyon için mecbur uçağa bindim. Tabii yine korkum başladı. Yolculuk boyunca arkadaşım espriler yaparak beni rahatlatmaya çalıştı. Üç saat nasıl geçti bilemiyorum. Bu sırada fotoğraflar çekip oyalanmaya çalıştım" dedi.
Geçtiğimiz aylarda Rodos'tan bir davet alan Burak Hakkı, fobisini kimseye anlatamadığı için planını nasıl değiştirdiğini şu sözlerle anlattı:
"Geçenlerde Rodos'ta bir ödül törenine katılacaktım. Tören bir üniversitede düzenleniyor. Herkes beni bekliyor. Tüm basın, öğrenciler, herkes orada. Uçak bileti aldılar ama utandım, 'Uçak fobim var' diyemedim."
"Arabayla Bodrum'a, oradan Rodos'a geçtim. Törenin sonuna yetiştim. Cesaretimi toplayıp bu korkumla yüzleşip üzerine gideceğim. Kolay olduğunu duydum, umarım ben de yenerim."
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