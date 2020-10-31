Burak Hakkı yıllar sonra açıkladı: Korkuyorum, kimseye söyleyemiyorum!

1994 Best Model of Turkey birincisi Burak Hakkı, son dönemlerde kendisine sakin bir yaşam seçti. Çanakkale'deki çiftliğinde hem organik ürünler yetiştiren, hem de huzurlu bir yaşam süren 48 yaşındaki oyuncu, en büyük fobisini itiraf etti.

Eski yıllarda uzun uçuşlar yapan oyuncunun yaşadığı zorlu bir seyahat, Burak Hakkı'nın tüm hayatını değiştirdi. Yıllar önce Kayseri'den İstanbul'a uçakla yaptığı yolculuk sırasında kabus dolu anlar yaşayan oyuncu, o günü Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a anlattı.

"KORKUM O ZAMAN BAŞLADI"

"Kapadokya'da çekilen bir dizide oynuyordum. Oğlumu görmek için her hafta sonu İstanbul'a gidip geliyordum. Bir seyahatimde çok feci şekilde türbülans oldu ve uçak korkum o zaman başladı. O günden sonra bütün seyahat planlarım değişti."

Çok mecbur kalmadığı sürece uçağa binmediğini belirten Hakkı, zorunlu olduğu yolculuklarda yaşadığı hislerini de şu şekilde ifade etti:

"Uçak hafif sallansa ellerim terliyor, titriyorum, sanki bir şey beni aşağı çekiyor gibi hissediyorum. Tansiyonum düşüyor, fenalaşıyorum. Bu nedenle eğer uçağa binmek zorunda kalmışsam mutlaka sakinleştirici bir ilaç alırım."