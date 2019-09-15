15 yaşında gol attı, tarihe geçti!

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Altınordu, 4. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'u sahasında 4-1 mağlup ederken 2 ismin performansı dikkatleri çekti.

CENGİZ ÜNDER VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN ALTINORDU GÜNLERİ

Eskişehirspor karşısında iki penaltı kurtaran kaleci Erhan, takımının farklı galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Galibiyette ciddi pay sahibi olan bir başka isim olan Burak İnce ise tarihe geçti.

Eskişehirspor maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Altınordu'nun 15 yaşındaki oyuncusu Burak İnce, TFF 1. Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını aldı.





