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15 yaşında gol attı, tarihe geçti!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 15.09.2019 12:23 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de Altınordu, sahasında Eskişehirspor'u 4-1 mağlup ederken oyuna sonradan girerek 1 gol ve 1 asist yapan Burak İnce, lig tarihine geçmeyi başardı.

15 yaşında gol attı, tarihe geçti!

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Altınordu, 4. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'u sahasında 4-1 mağlup ederken 2 ismin performansı dikkatleri çekti.

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Eskişehirspor karşısında iki penaltı kurtaran kaleci Erhan, takımının farklı galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Galibiyette ciddi pay sahibi olan bir başka isim olan Burak İnce ise tarihe geçti.

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Eskişehirspor maçında 1 gol ve 1 asist ile oynayan Altınordu'nun 15 yaşındaki oyuncusu Burak İnce, TFF 1. Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını aldı.

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Burak İnce altınordu

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