Burak Özçivit'in başına gelen ilginç olay: Dubaili zengin kadın odasına gelerek...

Burak Özçivit, özellikle Arap dünyasında oldukça popüler olan ünlü isimlerden biri. Öyle ki yakışıklı oyuncunun bu yılın başında lüks bir markanın düzenlediği yemekte 80 zengin kadınla yemek yemesi çok konuşulmuştu. Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle hayran kitlesini daha da genişleten Özçivit'in 2 yıl önce başına gelen tuhaf olay duyanları şaşırttı.

2 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bundan iki yıl önce oynadığı tarihi dizide "Bali Bey" karakterinin balmumu heykelinin yapıldığı Dubai'de düzenlenen Muhteşem Yüzyıl Sergisi'ne katılan Burak Özçivit'in başına ilginç bir olay geldi.

Meryem Uzerli ile bir günlüğüne sergi için Dubai'ye uçan Özçivit'in kaldığı otelde Dubaili zengin bir kadının, odasına girebilmek için kat görevlisi kıyafeti giydiği öne sürüldü. 2 yıl sonra ortaya çıkan olayda iddiaya göre, saplantılı hayranı oyuncunun kapısını çaldı ve içeri girmeye çalıştı. Özçivit ise kadın hayranının ısrarına dayanamayarak güvenliği çağırdı. (2.Sayfa)

