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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'in kardeşi Burçun ile tartıştığı bunun üzerine Evcen'in görümcesini Instagram'dan takipten çıkardığı belirtilmiş, üstüne üstlük Fahriye Evcen oğlu Karan'ı görümcesine göstermeme kararı almıştı. Evcen'den bu iddialarla ilgili açıklama geldi.

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

İddialara göre Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’in kardeşi Burçun’la büyük bir tartışma yaşadı. Çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı.

Tartışmanın ardından görümcesiyle arasındaki ipleri koparan güzel oyuncu, Burçun Özçivit’i sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan’ı da görümcesine göstermeme kararı aldı.

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FAHRİYE EVCEN’DEN İDDİALARA YANIT

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit’in kardeşi Burçun’la büyük bir tartışma yaşadığı ve onu sosyal medya hesabından sildiği iddiasına yanıt verdi:
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen’den görümcesi Burçun hakkında açıklama!

“O hesap, aktif kullanılmayan bir hesap. Yazıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Aramızda yansıtıldığı gibi bir sorun kesinlikle yok.”

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit, fahriye evcen,

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