Burak Özçivit'in oğlu Karan'la eğlenceli pozları gündem oldu!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor.

Hamileliğinde 7 ayı geride bırakan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Yakında ikinci kez baba olacak olan Burak Özçivit'in bugün doğum günü. 38 yaşına basan Burak Özçivit doğum gününde oğlu Karan ile sevgi dolu paylaşımda bulundu.



Oğlu Karan ile eğlenceli hallerini paylaşan Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den de "Aşklarım" yorumu geldi. Karan Özçivit'in büyüdükçe babasına daha çok benzediği ise dikkatlerden kaçmadı.



