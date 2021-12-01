Burak Özçivit'in yeni arabasıyla verdiği 'Günaydın' pozu sosyal medyayı salladı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit otomobil tutkusuyla biliniyor. Son olarak Instagram hesabından arabasıyla fotoğrafını paylaşan Özçivit'e beğeni yağdı.

Paylaşımına 'Günaydın' notu düşen Özçivit'in arabası ise dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde titanyum rengi bir 599 GTB F1 araba alan Özçivit'in arabasının değeri ortalama 5 milyon civarında.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

1984 doğumlu olan Burak Özçivit, 2021 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünden mezundur. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır.

Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır.



Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır.

2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

2017 yılında oyuncu Fahriye Evcen ile evlendi. Çiftin 'Karan' (d.2019) adında bir oğlu bulunuyor.

