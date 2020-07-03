Burak Özçivit: Karan önce 'anne' dedi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Burak Özçivit, önceki akşam Yeniköy'de objektiflere yansıdı.

Bir mekanda iki erkek arkadaşıyla buluşup, yemek yiyen Özçivit, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Özçivit, rol aldığı dizinin sezon finali yaptığını ve ailesiyle birlikte tatile çıkacaklarını söyledi.

Muhabirlerin, "Karan konuşmaya başladı mı?" sorusuna Özçivit, "Evet, konuşmaya başladı" yanıtını verdi. Burak Özçivit, "İlk 'anne' mi, yoksa 'baba' mı dedi?" sorusunu "Çok tehlikeli sorular bunlar. İlk önce 'anne' dedi" şeklinde cevapladı.

Pandemi döneminde eşi ve çocuğuyla evinde vakit geçiren Özçivit, muhabirlerin, "Evde ekmek yaptınız mı ya da Fahriye Hanım yaptı mı?" sorusuna ise "Fahriye yapıyor zaten" cevabını verdi.



