Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Karan'ın doğum günü pozlarıyla beğeni topladı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan'ın yeni yaşını kutladı. Oğlunun pozlarını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen, gönderisine, "Tam 3 yıl önce bugün içimizde açan bahar çiçeğimiz oldun oğlum... Baharın kokusunu getirdin bize, iyi ki doğdun meleğim..." mesajını yazdı.

Kısa sürede 500 bine yakın beğeni ve 5 bine yakın yorum alan Evcen'in paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden "nice senelere" mesajları yağmıştı.

KARAN'A TEMALI ÜÇ YAŞ PARTİSİ

Ardından oğulları Karan'a 'Ferrari' temalı bir parti düzenleyen oyuncu çift, kutlamadan renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Instagram hesabında 12,7 milyon takipçisi bulunan Evcen, mutlu aile fotoğraflarının altına, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Canım oğlum.. iyi ki doğdun" notunu düştü

