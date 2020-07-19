Burak Özçivit ve Fahriye Evcen maskesiz çıkmıyor!

Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Bodrum tatili devam ediyor. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; önceki gün Ortakent'te bulunan bir restorandan çıkarken görüntülenen çiftin yanlarında oğulları Karan da vardı.

Burak Özçivit, tatillerine devam edeceklerini söylerken, Evcen de "Her şey yolunda gidiyor" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm tedbirleri alan çift, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

Aile geçtiğimiz hafta da evlerinin havuzunda görüntülenmişti.

