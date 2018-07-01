MAGAZİN

Burak Satıbol 1 yılda 40 kilo verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

Leyla İle Mecnun, Kardeş Payı dizileriyle tanınan oyuncu Burak Satıbol 1 yılda 40 kilo verdi. Satıbol görenleri şoke etti

Burak Satıbol 1 yılda 40 kilo verdi

Oyuncu Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı. Önceki akşam Cihangir’de görüntülenen Burak Satıbol 1 yılda 40 kilo verdi.

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Leyla İle Mecnun, Kardeş Payı gibi dizilerle ününe ün katan oyuncu Burak Satılbol görenleri şaşırttı.

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1 yılda 40 kilo veren ünlü oyuncu fit bir görünüme kavuştu. Önceki akşam tek başına Cihangir'de görüntülenen Satıl bol muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

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Bir süre ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu verdiği kilolarla ilgili olarak şunları söyledi:

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'İşte gördüğünüz gibi bir hayli zayıfladım. 40 kilo verdim, daha fazla vermeyeceğim şu an kilom iyi”

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