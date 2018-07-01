Oyuncu Burak Satıbol verdiği kilolarla şaşırttı. Önceki akşam Cihangir’de görüntülenen Burak Satıbol 1 yılda 40 kilo verdi.

Leyla İle Mecnun, Kardeş Payı gibi dizilerle ününe ün katan oyuncu Burak Satılbol görenleri şaşırttı.

1 yılda 40 kilo veren ünlü oyuncu fit bir görünüme kavuştu. Önceki akşam tek başına Cihangir'de görüntülenen Satıl bol muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

Bir süre ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu verdiği kilolarla ilgili olarak şunları söyledi:

'İşte gördüğünüz gibi bir hayli zayıfladım. 40 kilo verdim, daha fazla vermeyeceğim şu an kilom iyi”



