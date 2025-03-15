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Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dolandırıcılık suçlaması! Soruşturma başlatıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2025 14:50
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın, büyük bir dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Tekstilci İrem C., Aydın'ın kendisini çalıştırıp ödeme yapmadığını, hatta tehdit ettiğini öne sürerek savcılığa başvuru da bulundu.

Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'a dolandırıcılık suçlaması! Soruşturma başlatıldı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın dolandırıcılık suçlamasıyla gündeme geldi. Muhammed Aydın, eşi Tuğçe Tayfur'un tekstil markası için geçen yıl İrem C. ile iş görüşmesi yaptı. Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.

Genç kadın, bir süre çalıştıktan sonra ödemelerin yapılmadığını belirtip şikayetçi oldu. İrem C., Tuğçe Tayfur'un bünyesindeki tüm şubelerle ilgilendiğini, açılış ve düzenlemeleri yaptığını, kendi ürünlerini de burada satışa sunduğunu dile getirdi.

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Çalışmaları karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını, tedarik ettiği ürünlerin parasını da alamadığı gibi bu durumu ilettiği Aydın'ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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