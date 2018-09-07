Burak Yılmaz 800 bin euroluk alacağı nedeniyle TFF'ye başvurdu!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonu 23 golle tamamlayan Burak Yılmaz, transfer sezonunun kapanmasından iki gün sonra bordo-mavili kulübün alacaklarını ödemediği gerekçesiyle TFF'ye başvurdu. 33 yaşındaki futbolcu federasyon aracılığıyla Trabzonspor'dan alacaklarının tahsilini istedi.
HACISALİHOĞLU: “BURAK, TRANSFER DÖNEMİNİN ARDINDAN TFF’YE BAŞVURDU”
Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz’ın 800 bin Euro alacağı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat ettiğini belirterek, “Transfer dönemi 31 Ağustos Cuma günü bitti, Burak, takip eden pazartesi sabahtan alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etmiş. Biz de yeni öğrendik, bu konuda kendisiyle konuşmadık. Bugün milli maç var, sonrasında bakacağız” dedi.
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